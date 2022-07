A quién pertenecían los terrenos del Palacio Nacional

Después de casi 75 años, los terrenos del Palacio Nacional pertenecen al Estado dominicano, luego de que el gobierno de Luis Abinader iniciara en agosto del año pasado el proceso de saneamiento de esas tierras.

Se trata de dos terrenos, uno de 37,342.35 metros cuadrados, y otro de 25,265.35, que habrían sido donados por Pedro Antonio Lluberes Saviñón en 1907 para la construcción de la Universidad Santo Tomás de Aquino (hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo).

Sin embargo, los mismos nunca fueron usados para esos fines, sino que en ellos fue levantado el Palacio Nacional y la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).

En mayo pasado, y ya en medio del proceso de registro de la propiedad, la familia Lluberes Saviñón reclamó el hecho de que los terrenos nunca fueron utilizados para los fines que habían sido donados, lo que de acuerdo al Código Civil sería una razón válida para la revocación de dicha donación.

En ese momento, los familiares de Pedro Antonio pedían un acercamiento con las autoridades para que se honrara la memoria de su pariente colocando una tarja en el Palacio Nacional con su nombre.

Aún no se tiene información sobre si su pedido será aceptado que el Estado dominicano. Sin embargo, la Unidad Técnica de Titulación de Terrenos del Estado (Utect) ha informado que no compensará económicamente a la familia reclamante. Esto, alegando que la familia no pudo demostrar ser los dueños de los terrenos.

El total de metros cuadrados con que cuenta el Palacio Nacional es de 62,607.35, mientras que el edificio del DNI tiene 5,522.32 metros cuadrados.

Los títulos fueron recibidos por el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, por parte de Mérido Torres, director general de la Utect.

Paliza aclaró que desde el inicio de la construcción del Palacio Nacional en el 1943, el Estado Dominicano tiene la posesión ininterrumpida y pacífica de esos predios y desde hoy cuenta con los títulos legales que lo avala.

Agregó que desde el primer día que asumieron el Gobierno las puertas del Palacio Nacional fueron abiertas "para que todos los dominicanos y las dominicanas pudieran visitar y conocer de su historia, decisión que permitió que los vecinos del sector San Carlos nos visitaran y fueran recibidos por el presidente y la primera dama, además, de los cientos de estudiantes de todo el país"