A juicio por violencia de género por lanzar café caliente al rostro de cajera

El ahora ex empleado en Boca Chica de Los Nacionales de Washington Jhaziel Morel, quien en agosto de 2020 lanzó dos vasos de café caliente al rostro de la joven Raisa Vásquez, cajera del local comercial (minimarket) de la estación de combustible de la Av. Núñez de Cáceres, deberá afrontar un juicio de fondo por violencia de género, lo que podría costarle cinco años de reclusión.

El abogado de la joven, Félix Porte, informó que el Quinto Juzgado del Distrito Nacional acogió la querella en ese sentido y rechazó el alegato del agresor de que "no tuvo la intención marcada de dirigir la agresión a ese género".

Una cámara captó el momento en que Morel le lanzó el café caliente a la joven que le había reclamado por pretender irse sin pagar. Poco después, fue despedido como administrador de la academia en el país del equipo de béisbol de EEUU.

The Washington Nationals fired an employee in the Dominican Republic on Saturday after he allegedly threw two cups of hot coffee in the face of a female convenience-store employee.

