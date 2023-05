China lanza la misión tripulada que estrenará su estación espacial

La nave china Shenzhou-16 despegó hoy rumbo a la estación espacial Tiangong con tres astronautas a bordo, que se convertirán en los primeros en abordarla después de que la tripulación previa completase su construcción a finales de 2022.

El lanzamiento se realizó con éxito desde la base de Jiuquan (norte), situada en una zona desértica, a las 09.31 hora local (01.31 GMT).

Un cohete Larga Marcha 2F propulsó hacia el espacio a la Shenzhou-16, cuya tripulación, que pasará en la Tiangong aproximadamente cinco meses, componen un veterano con cuatro misiones de experiencia, Jing Haipeng, y dos debutantes, Zhu Yangzhu y Gui Haichao, el primer astronauta chino que no es miembro del Ejército Popular de Liberación (Ejército chino).

Los tres "taikonautas" (como se conoce a los cosmonautas chinos) puestos hoy en órbita serán los primeros tripulantes de la Tiangong durante la que será su fase de aplicación y desarrollo.

Finally, 4 months after the installation of the Energetic Particle Detector on the Mengtian exposed payload adaptor, CMSA released some footage of how it was transferred through the cargo airlock https://t.co/btVv6RMp2H pic.twitter.com/qaAU6TyuZf

— China 'N Asia Spaceflight 🚀🛰️🙏 (@CNSpaceflight) May 18, 2023