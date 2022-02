Alianza de China y Rusia planta cara y evidencia "redistribución del poder en el mundo"

Las partes reiteran su disposición a profundizar la cooperación en el campo de la seguridad de la información internacional y contribuir a construir un entorno de TIC abierto, seguro, sostenible y accesible. Las partes enfatizan que los principios de no uso de la fuerza, respeto por la soberanía nacional y los derechos humanos y libertades fundamentales, y la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, consagrados en la Carta de la ONU, son aplicables al espacio de información. Rusia y China reafirman el papel clave de la ONU para responder a las amenazas a la seguridad de la información internacional y expresan su apoyo a la Organización en el desarrollo de nuevas normas de conducta de los estados en esta área.

Las partes dan la bienvenida a la implementación del proceso de negociación global sobre seguridad de la información internacional dentro de un mecanismo único y apoyan en este contexto el trabajo del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de la ONU sobre la seguridad de y en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 2021– 2025 (OEWG) y expresar su voluntad de hablar con una sola voz dentro de él. Las partes consideran necesario consolidar los esfuerzos de la comunidad internacional para desarrollar nuevas normas de comportamiento responsable de los Estados, incluidas las legales, así como un instrumento legal internacional universal que regule las actividades de los Estados en el campo de las TIC. Las partes creen que la Iniciativa Global sobre Seguridad de Datos, propuesta por la parte china y apoyada, en principio, por la parte rusa,

Las partes reiteran su apoyo a las resoluciones 74/247 y 75/282 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, apoyan la labor del Comité Especial de Expertos Gubernamentales pertinente, facilitan las negociaciones dentro de las Naciones Unidas para la elaboración de una convención internacional para contrarrestar el uso de las TIC con fines delictivos. Las partes alientan la participación constructiva de todas las partes en las negociaciones para acordar lo antes posible una convención creíble, universal e integral y proporcionarla a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 78º período de sesiones en estricto cumplimiento de la resolución 75/282 . A estos efectos, Rusia y China han presentado un proyecto de convenio conjunto como base para las negociaciones.

Las partes apoyan la internacionalización de la gobernanza de Internet, abogan por la igualdad de derechos en su gobernanza, creen que cualquier intento de limitar su derecho soberano a regular los segmentos nacionales de Internet y garantizar su seguridad son inaceptables, están interesadas en una mayor participación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en abordando estos temas.

Las partes tienen la intención de profundizar la cooperación bilateral en seguridad de la información internacional sobre la base del acuerdo intergubernamental relevante de 2015. Con este fin, las partes acordaron adoptar en un futuro próximo un plan de cooperación entre Rusia y China en esta área.

Cuarto

Las partes subrayan que Rusia y China, como potencias mundiales y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tienen la intención de adherirse firmemente a los principios morales y aceptar su responsabilidad, defienden firmemente el sistema internacional con el papel central de coordinación de las Naciones Unidas en los asuntos internacionales, defienden el orden mundial basado en el derecho internacional, incluidos los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, promueven la multipolaridad y la democratización de las relaciones internacionales y juntos buscan crear un mundo aún más próspero, estable y justo, en base a construir conjuntamente las relaciones internacionales de un nuevo tipo.

La parte rusa destaca la importancia del concepto de construir una "comunidad de destino común para la humanidad" propuesto por la parte china para garantizar una mayor solidaridad de la comunidad internacional y la consolidación de los esfuerzos para responder a los desafíos comunes. La parte china destaca la importancia de los esfuerzos realizados por la parte rusa para establecer un sistema multipolar justo de relaciones internacionales.

Las partes tienen la intención de defender firmemente los resultados de la Segunda Guerra Mundial y el orden mundial de posguerra existente, defender la autoridad de las Naciones Unidas y la justicia en las relaciones internacionales, resistir los intentos de negar, distorsionar y falsificar la historia de la Segunda Guerra Mundial.

Para evitar que se repita la tragedia de la guerra mundial, las partes condenarán enérgicamente las acciones destinadas a negar la responsabilidad por las atrocidades de los agresores nazis, los invasores militaristas y sus cómplices, mancillar y empañar el honor de los países victoriosos.

Las partes piden el establecimiento de un nuevo tipo de relaciones entre las potencias mundiales sobre la base del respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de beneficio mutuo. Reafirman que las nuevas relaciones interestatales entre Rusia y China son superiores a las alianzas políticas y militares de la era de la Guerra Fría. La amistad entre los dos Estados no tiene límites, no hay áreas de cooperación "prohibidas", el fortalecimiento de la cooperación estratégica bilateral no está dirigido contra terceros países ni se ve afectado por el cambiante entorno internacional y los cambios coyunturales en terceros países.

Las partes reiteran la necesidad de consolidación, no de división de la comunidad internacional, la necesidad de cooperación, no de confrontación. Las partes se oponen al retorno de las relaciones internacionales al estado de confrontación entre las grandes potencias, cuando los débiles caen presa de los fuertes. Las partes tienen la intención de resistir los intentos de sustituir las normas elaboradas en privado por ciertas naciones o bloques de naciones por formatos y mecanismos universalmente reconocidos que sean consistentes con el derecho internacional, y están en contra de abordar los problemas internacionales indirectamente y sin consenso, se oponen a la política de poder, la intimidación, la sanciones y la aplicación extraterritorial de la jurisdicción, así como el abuso de las políticas de control de exportaciones, y apoyan la facilitación del comercio de conformidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Las partes reafirmaron su intención de fortalecer la coordinación de la política exterior, buscar el verdadero multilateralismo, fortalecer la cooperación en plataformas multilaterales, defender los intereses comunes, apoyar el equilibrio de poder internacional y regional y mejorar la gobernanza global.

Las partes apoyan y defienden el sistema de comercio multilateral basado en el papel central de la Organización Mundial del Comercio (OMC), toman parte activa en la reforma de la OMC, oponiéndose a los enfoques unilaterales y al proteccionismo. Las partes están listas para fortalecer el diálogo entre socios y coordinar posiciones sobre cuestiones comerciales y económicas de interés común, contribuir a garantizar el funcionamiento sostenible y estable de las cadenas de valor mundiales y regionales, promover un sistema de negociación más abierto, inclusivo, transparente y no discriminatorio. Comercio internacional y reglas económicas.

Las partes apoyan el formato del G20 como un foro importante para discutir temas de cooperación económica internacional y medidas de respuesta contra la crisis, promover conjuntamente el vigorizado espíritu de solidaridad y cooperación dentro del G20, apoyar el papel de liderazgo de la asociación en áreas tales como la lucha internacional contra las epidemias, la recuperación económica mundial, el desarrollo sostenible inclusivo, la mejora del sistema de gobernanza económica global de manera justa y racional para abordar colectivamente los desafíos globales.

Las partes apoyan la asociación estratégica profundizada dentro de BRICS, promueven la cooperación ampliada en tres áreas principales: política y seguridad, economía y finanzas e intercambios humanitarios. En particular, Rusia y China tienen la intención de fomentar la interacción en los campos de la salud pública, la economía digital, la ciencia, la innovación y la tecnología, incluidas las tecnologías de inteligencia artificial, así como una mayor coordinación entre los países BRICS en plataformas internacionales. Las partes se esfuerzan por fortalecer aún más el formato BRICS Plus/Outreach como un mecanismo efectivo de diálogo con asociaciones y organizaciones de integración regional de países en desarrollo y Estados con mercados emergentes.

La parte rusa apoyará plenamente a la parte china que preside la asociación en 2022 y ayudará en la fructífera celebración de la XIV cumbre BRICS.

Rusia y China tienen como objetivo fortalecer integralmente la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) y mejorar aún más su papel en la configuración de un orden mundial policéntrico basado en los principios universalmente reconocidos del derecho internacional, el multilateralismo, la seguridad equitativa, conjunta, indivisible, integral y sostenible.

Consideran importante implementar de manera consistente los acuerdos sobre mecanismos mejorados para contrarrestar los desafíos y amenazas a la seguridad de los Estados miembros de la OCS y, en el contexto de abordar esta tarea, abogan por una mayor funcionalidad de la Estructura Antiterrorista Regional de la OCS.

Las partes contribuirán a impartir una nueva calidad y dinámica a la interacción económica entre los Estados miembros de la OCS en las áreas de comercio, manufactura, transporte, energía, finanzas, inversión, agricultura, aduanas, telecomunicaciones, innovación y otras áreas de interés mutuo. incluso mediante el uso de tecnologías avanzadas, que ahorran recursos, son energéticamente eficientes y “verdes”.

Las partes destacan la fructífera interacción dentro de la OCS en virtud del Acuerdo de 2009 entre los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai sobre cooperación en el campo de la seguridad de la información internacional, así como dentro del Grupo de Expertos especializado. En este contexto, acogen con beneplácito la adopción del Plan de acción conjunto de la OCS para garantizar la seguridad de la información internacional para 2022-2023 por parte del Consejo de Jefes de Estado de los Estados miembros de la OCS el 17 de septiembre de 2021 en Dushanbe.

Rusia y China proceden de la importancia cada vez mayor de la cooperación cultural y humanitaria para el desarrollo progresivo de la OCS. Con el fin de fortalecer el entendimiento mutuo entre los pueblos de los Estados miembros de la OCS, continuarán fomentando de manera efectiva la interacción en áreas como los lazos culturales, la educación, la ciencia y la tecnología, la atención médica, la protección del medio ambiente, el turismo, los contactos entre personas, los deportes.

Rusia y China continuarán trabajando para fortalecer el papel de APEC como plataforma líder para el diálogo multilateral sobre temas económicos en la región de Asia-Pacífico. Las partes tienen la intención de intensificar la acción coordinada para implementar con éxito las "directrices de Putrajaya para el desarrollo de APEC hasta 2040" con un enfoque en la creación de un entorno comercial y de inversión libre, abierto, justo, no discriminatorio, transparente y predecible en la región. Se pondrá especial énfasis en la lucha contra la pandemia de infección por el nuevo coronavirus y la recuperación económica, la digitalización de una amplia gama de diferentes esferas de la vida, el crecimiento económico en territorios remotos y el establecimiento de interacción entre APEC y otras asociaciones multilaterales regionales con una agenda similar.

Las partes tienen la intención de desarrollar la cooperación dentro del formato "Rusia-India-China", así como fortalecer la interacción en lugares como la Cumbre de Asia Oriental, el Foro Regional de Seguridad de la ASEAN, la Reunión de Ministros de Defensa de los Estados miembros de la ASEAN y Socios de diálogo.

Rusia y China apoyan el papel central de la ASEAN en el desarrollo de la cooperación en el este de Asia, continúan aumentando la coordinación para profundizar la cooperación con la ASEAN y promueven conjuntamente la cooperación en las áreas de salud pública, desarrollo sostenible, lucha contra el terrorismo y contra el crimen transnacional. Las partes tienen la intención de continuar trabajando en interés de un papel fortalecido de la ASEAN como elemento clave de la arquitectura regional.