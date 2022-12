Once recomendaciones para disfrutar una Navidad de forma más segura

En áreas comerciales, abiertas o incluso dentro de la propia casa. no hay que perder de vista a los hijos. Antes de llegar al sitio establezcan un punto de reunión en caso de que se pierdan, si la actividad es fuera de casa.

No lleve consigo grandes cantidades de dinero. Por este tiempo es preferible realizar sus compras con tarjetas de crédito o débito; sin embargo, recuerde que esto se presta para acciones fraudulentas, así que cuando pague, no pierda de vista sus tarjetas y cerciórese que el valor descontado es el correcto.

Si se va de vacaciones fuera de casa, no olvide cerrar la puerta de su vivienda con llave. Recuerde no dejar señales de que su casa va a estar desocupada durante unos días, así que mejor no publique en redes tus planes navideños, ni cuántos días va a estar ausente.