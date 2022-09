10 medidas para mantenerse seguro después de un huracán

Los vientos del huracán Fiona derribaron postes y cables, lo que obligó a suspender la electricidad en Higüey y Bávaro.

Como parte de los efectos provocados por el huracán Fiona en territorio nacional, muchas viviendas quedaron sin techo, comunidades quedaron inundadas, otras incomunicadas y muchos árboles y postes del tendido eléctrico se cayeron.

Es tomando en cuenta estos efectos que el ingeniero y experto en Seguridad y Salud Ocupacional Jeffrey Medina hizo una compilación de recomendaciones de seguridad a tomar en cuenta después del paso de una tormenta o huracán.

A partir de las orientaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Centro de Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, Medina comparte las siguientes 10 recomendaciones.

1- Manténgase alejado del tendido eléctrico. Esté atento a los cables del tendido eléctrico caídos que puedan estar suspendidos encima suyo. No se acerque a los cables del tendido eléctrico caídos. Llame a la compañía eléctrica para avisarles (Las EDES).

2- Nunca use un aparato o dispositivo eléctrico que esté mojado. Si el aparato todavía está enchufado, corte la electricidad desde el interruptor principal de la casa. Antes de volver a usarlo, espere hasta que un electricista pueda revisarlo.

3- Si no tiene electricidad, use linternas en lugar de velas. Si no tiene otra opción más que usar velas, manténgalas alejadas de cualquier cosa que pueda prender fuego. No se aleje nunca de una vela encendida.

4- Tenga cuidado cerca de las edificaciones dañadas. No entre a una edificación dañada hasta que las autoridades locales determinen que sea seguro. Los huracanes pueden causar daño a los edificios y hacer que no sean seguros. Salga de su casa o edificio si oye ruidos inusuales o de desplazamiento. Los ruidos extraños pueden indicar que la construcción está a punto de caerse.

5- Beba agua segura. Coma alimentos seguros. Bote a la basura todo alimento que pueda haber entrado en contacto con el agua de una inundación o tormenta. Los alimentos que no sean seguros pueden hacerlo enfermar, aunque tengan el aspecto, olor y sabor normal.

Bote a la basura todo alimento perecedero que no se haya mantenido refrigerado adecuadamente debido a los cortes de electricidad; bote también los que tengan un olor, color o textura inusual. En caso de duda, bótelo. Recuerde que el agua embotellada, hervida o tratada es segura para beber, cocinar y la higiene personal.

6- Lávese las manos. Es muy importante practicar buenos hábitos básicos de lavado de manos e higiene personal para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades. El uso de agua corriente limpia y segura es esencial para hacerlo. La higiene es particularmente importante después de que ocurre una emergencia, como un huracán, pero encontrar agua corriente limpia y segura a veces puede ser difícil.

7- Cuide las heridas o lesiones para evitar que se infecten. El riesgo de lesionarse es alto mientras ocurren los huracanes y otros desastres naturales, así como después de que hayan pasado.

8- Limpie su casa de un modo seguro. Tome medidas para protegerse a usted y a sus seres queridos durante la limpieza después de un huracán y antes de volver a entrar a una casa inundada.

9- Cuide su salud emocional. Durante y después de un huracán, es normal sentir emociones diferentes y fuertes. Saber cómo sobrellevarlas y buscar ayuda cuando sea necesario ayudará a que usted, su familia y su comunidad se recuperen del desastre.

10- Manténgase comunicado con su familia, sus amigos y otras personas de su comunidad. Cuídese, y cuídense los unos a los otros, y sepa cuándo y cómo buscar ayuda.

“Recuerda compartir esta información con todos y tomar en cuenta estas recomendaciones en caso de necesitarlo. Recuerda que tu bienestar es lo más importante”, exhortó el experto.