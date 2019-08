SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Instituto Global (IGLOBAL), de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), propiedad del expresidente Leonel Fernández, recibió dinero de entidades del Estado utilizando sin autorización datos de estudiantes.

Esto ocurrió incluso cuando Leonel Fernández ya había salido de la Presidencia de la República, pero siguió contando con funcionarios leales a su grupo dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La doctora Fernanda Frías, abogada, denunció este hecho ante las autoridades que tienen la capacidad y la responsabilidad de investigar denuncias públicas y querellas.

Del caso fueron debidamente enterados por la ciudadana afectada la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), la Procuradurái Especial para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Fiscalía del Distrito Nacional en Asistencia del Ciudadano.

De las 2 primeras entidades aún espera respuesta. En la Fiscalía no querían recibirle la denuncia. Ante su insistencia, la recibieron, pero advirtiéndole de antemano que tendría que apelar porque le darían un dictamen de inadmisibilidad, como de hecho lo emitió la Fiscal Gladys de la Cruz Carreño.

El siguiente es el relato de la joven abogada Fernanda Frías, que ha estado reclamando al IGLOBAL por el uso indebido de sus datos personales para solicitar dinero a su nombre a entidades del Estado:

IGLOBAL, de FUNGLODE, la ONG de Leonel Fernández, recibe dinero del Estado usando sin autorización identidad de estudiantes

El 28 de agosto de 2018, durante la gestión de Francisco Peña Tavarez, como Administrador General de la Lotería Nacional, esta institución desembolsó la suma de RD$494,400.00 al Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL), por concepto de ayuda económica a mi persona, supuestamente para financiar mi supuesta matrícula en la Maestría en Alta Dirección Pública.

Todo ello, sin que yo solicitara tal asistencia económica y sin que tuviera ningún interés en buscar ese benificio, ventaja o privilegio. Y lo que es pero, sin que yo tuviera conocimiento de que se estaba usando mi nombre para solicitar este “donativo”. Nunca supe de la existencia de este expediente académico y no cursé los estudios que el IGLOBAL de la FUNGLODE me atribuye. Por lo que la información contenida en este registro, es completamente falsa. O lo que es lo mismo, IGLOBAL de la FUNGLODE usó mi nombre y mi identidad para mentir y para obtener dinero del Estado.

Tan pronto me enteré de lo ocurrido, empecé a investigar, preocupada por el abuso de que he sido víctima por parte del IGLOBAL de la FUNGLODE. Según las autoridades actuales de la Lotería Nacional, el IGLOBAL de la FUNGLODE le transfirió en julio de 2018 mis datos personales. Todo esto, sin mi consentimiento. En la especie: (i) Copia de mi Cédula de Identidad y Electoral de 2007; y, (ii) Copia de mi Título de Máster en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales otorgado por el IGLOBAL en el 2017; cuyas informaciones reposan en los registros del IGLOBAL, pues soy egresada de allí. A tales efectos, o la Lotería Nacional obtuvo estos datos de manera ilícita y los utilizó sin mi autorización o el propio IGLOBAL transfirió esos datos personales de modo ilícito y violando mis derechos. Por tanto, este archivo carece de toda legalidad.

No quiero que otras personas, que de buena fe se acercan al IGLOBAL o a la FUNGLODE, sean víctimas del uso no autorizado de su identidad y de sus datos pesonales.

Cuando me enteré de lo que había ocurrido, a finales de diciembre 2018, cuatro meses después del IGLOBAL haber recibido los fondos supuestamente destinados a mi favor, me causó asombro e indignación. Principalmente, porque no requerí ninguna ayuda económia para mis estudios, y en consecuencia no tenía conocimiento de esta transacción. Segundo, me sentí expuesta al ver mi número de Cédula de Identidad y Electoral colgado en una página web sin mi autorización, violando mi derecho a la intimidad. Y tercero, porque desde enero de 2018 estoy cursando el Máster en Derecho Administrativo y Derecho de la Regulación Económica en la PUCMM, que dicho sea de paso la estoy pagando con mis recursos.

Ante esta eventualidad, el 28 de diciembre de 2018 le requerí a la Lotería Nacional, copia de este expediente. Sin embargo, la administración puso obstáculos para cumplir con la entrega. Hasta la fecha no he podido acceder al mismo. No obstante, el 10 de mayo del año en curso esta institución me suministró una información inconclusa, pero de manera parcial me permite reclamar justicia para limpiar mi nombre de esta operación dolosa del IGLOBAL de FUNGLODE.

Entre las documentaciones está una comunicación supuestamente del IGLOBAL, sin sello que indique la entrada a la Lotería Nacional y, un cheque. Ambos indican la supuesta devolución de los recursos a la institución. Pero, quien firma en hoja timbrada del IGLOBAL y con sello de este instituto, es Ramón E. Cruz, una persona sin calidad aparente para actuar en nombre y representación del IGLOBAL. Pues, es el Director Administrativo y Financiero de FUNGLODE, más no Director Financiero del IGLOBAL, como se identifica en la misiva. ¡Con razón nunca logré localizarlo!

Por tal motivo, aún espero una respuesta formal del IGLOBAL.

En enero del presente año sostuve una reunión con el Rector de este instituto, Dr. Marcos Villamán, de quie tuve referencia de terceras personas que me hablaron de su calidad humana y profesional. En la reunión tratamos esta situación. Erika Marmolejos, Enc. de Cobros del IGLOBAL, indicó que el instituto no está relacionado con el tema, ya que quién solicita las asistencias económicas a la Lotería Nacional es FUNGLODE (propietaria de IGLOBAL), a los fines de beneficiar aquellas personas que acuden a la fundación requiriendo algún tipo de ayuda. Esto debido a que en el 2013 FUNGLODE me otorgó “media beca” para realizar la Maestría en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales en el IGLOBAL (ojo: En la solicitud de fondos se me atribuye falsamente haber cursado la Maestría en Alta Dirección Pública). No obstante, la Lotería Nacional emitió el Cheque No. 054556 del Banco de Banreservas, en fecha 2 de agosto de 2018, sin que exista una deuda consignada por mi causa, por un concepto distinto, por un monto mayor a lo cubierto por FUNGLODE y a nombre del instituto, entidad que a su vez es la institución que lo recibe.

Cabe destacar que actualmente mi expediente registrado en el IGLOBAL está incompleto. Casualmente el formulario de inscripción y admisión que deposité en el 2012 no aparece, el cual indica que FUNGLODE asumiría la mitad del costo de mis estudios. Asimismo, en administración me informaron que no existe la Carta de Compromiso que se depositó en marzo de 2013, firmada por Marcos Herrera, Director Ejecutivo de FUNGLODE, donde se comprometió a cubrir el 50% del costo del programa que realicé en el instituto. Incluso en el sistema aparece “Beca: Falso”, según me permitieron ver. Algo completamente extraño, ya que en enero sostuve una reunión con éste y me mostró desde su celular la referida carta. Pues, Melisa Martínez, Vicerrectora de Finanzas y Administración del IGLOBAL, le envió mi expediente completo a su correo.

Todo esto me lleva a pensar que las autoridades de estas instituciones no tienen interés de esclarecer la situación, ni de dar respuesta a mi caso. Más bien querrían ocultar información para así ajustar su coartada o falsedad.

Y me pregunto, ¿Cómo es posible que en una institución académica “de prestigio” ocurran situaciones como esta?

Con esto pretendo llamar la atención del Consejo de Regencia del IGLOBAL, conformado por personas respetables de nuestra sociedad, como lo son la Vicepresidente de la República, Margarita Cedeño; el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Dario Espinal; Manuel Alejandro Grullón, entre otros. Todo esto a los fines de que adopten medidas para poner coto a las extralimitaciones de poder que pudieran presentarse al momento de administrar o tratar los datos personales de estudiantes o egresados del IGLOBAL. No quiero que otras personas, que de buena fe se acercan al IGLOBAL o a la FUNGLODE, sean víctimas del uso no autorizado de su identidad y de sus datos pesonales.

Finalmente, para mal o bien de muchos, es política de Estado obligar a las agencias gubernamentales a transparentar su gestión, lo cual nos permite vigilar el comportamiento de la administración frente al gasto público. En mi caso particular, no aceptaré que violen mi derecho a la autodeterminación informativa e intimidad. Voy a llevar esta situación hasta la última instancia para hacer respetar y valer mis derechos.