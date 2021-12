Mariotti encuentra es muy "chin" los RD$ 10 millones devueltos por Pagán

Charlie Mariotti, secretario general del PLD

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, afirmó este lunes que esa organización no está en su mejor momento, “pero tampoco es el peor momento como quieren muchos hacer creer a la opinión pública”.

El exlegislador se refirió a los apresamientos de exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina por supuesta corrupción, y dijo que las actuales autoridades del Ministerio Público no han actuado de la mejor manera para enfrentar la corrupción.

“Usted verá en el tiempo cuando pase la página, los años, que no fue la mejor manera de enfrentar la corrupción, y de asumir la lucha contra la corrupción”, indicó.

El político defendió a Medina y reiteró que la mención que hace el Ministerio Público del expresidente (unas 90 veces), en el expediente acusatorio de la operación Antipulpo, fue algo malsano, tendencioso.

“Si usted va a mencionar al presidente de la República, si usted entiende que hay evidencias, encártelo. Si hay sustentación, encártelo y punto. Y el presidente tendrá sus abogados y se defenderá, si eso pasare. Yo no me opongo, el que la hizo que la pague. Que responda ante la justicia, incluso Danilo, incluso yo. Que responda ante la justicia de los hombres, ante la justicia de Dios, ante la justicia de su conciencia. Ahora, lo que nadie puede pretender es que sobre esa base se va a sepultar el PLD”, comentó.

Entiende que en el país las condenas son mediáticas.“Lamentablemente cuando usted ve que a una persona le toca una prisión preventiva de 18 meses, es prácticamente una condena. Eso primero vulnera, perfora el derecho a la defensa. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece la presunción de inocencia, pero aquí es la presunción de culpabilidad. Es todo lo contrario”, afirmó.

Sobre Francisco Pagán

Sobre Francisco Pagán, exdirector de la OISOEacusado por corrupción y quien ha colaborado con el Ministerio Público, Mariotti dijo que los diez millones de pesos devueltos por el imputado es poco.

“Poco me lo hallo. Rosa, tú me conoces. Con todo el respeto y el cariño que tú me tienes, permíteme referirme a ese… yo lo veo diferente a ti. Yo lo veo diferente. Imagínate tú, ¿quién filtra esa información? El Ministerio Público, evidentemente. Pero se supone que Pagán está colaborando. Y le dan ese golpe, le dan esa estocada a un delator premiado. Un delator premiado acaba de decir que se delató. ¿Quién va a creer en ese testimonio? Yo no entiendo. Yo te voy a hacer una pregunta, mija, ¿quién va a creer en ese señor?”, señaló.

Al ser cuestionado sobre si Pagán miente a los investigadores, Mariotti dijo que viene un juicio público, oral, y contradictorio, y que los inculpados tendrán que defenderse.

“Pero aquí hay un tema, no seamos ingenuos. Por un lado un gobierno en apenas un año y medio en declive, con serios problemas, la carestía de la vida es supuestamente un factor externo, es verdad, pero nadie dice que el PLD manejó con petróleo mucho más caro que ahora