Sobornos de Alexis Medina alcanzaron a la Unidad Electrificación Rural

El Ministerio Público asegura en el expediente acusatorio de la Operación Antipulpo que la exdirectora Unidad de Electrificación Rural y Sub-urbana (UERS), Thelma Eusebio, era sobornada dentro del supuesto entramado de corrupción dirigido por Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina.

El documento señala que a Eusebio, junto a Lewyn Ariel Castillo, quien se desempeñaba como Analista de Compras de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), y Carlos Miguel Liriano Capellan, quien era contable de la sección de combustible de la Policía Nacional, el acusado Wacal Vernavel Méndez Pineda les instruía hacer los cheques, y a disfrazar el concepto real de pago de sobornos.

Dice que los pagos de sobornos normalmente se hacían a nombre de los mensajeros Victor Kelin German Santiago, Francisco Batista y José Luis Santos Marte.

“Así mismo probamos cómo funcionaba el esquema fraudulento en Edeeste, la utilización de las compañías Norvis Corporation y Coral Eléctrica para simular un proceso competitivo de compras que ellos nunca hicieron, de igual manera probamos las propuestas económicas o técnicas en relación al proceso de compras de cables de segmentación; que no aportaron contrato de fianza y que no son ni fueron empleados de ellos los señores Luis Reynoso y Juan Carlos Guichardo; que los dominios de correo electrónico a los que le enviaron las invitaciones no son ni han sido de ellos; que no hicieron ofertas por montos tan elevados como el que figura en el proceso de compras de cables del plan de segmentación”, indica.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) explica que Gersom David Recio Talma tenía funciones como contador en las compañías del supuesto entramado societario de Alexis Medina y Julián Esteban Suriel Suazo.

El Ministerio Público señala que Recio Talma tenía conocimiento de las actividades partidarias y de los sobornos que eran pagados, así como el concepto de gastos no admitidos por DGII, y todas las transacciones financieras y contables