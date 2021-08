Ceara Hatton: la deuda se mantendría hasta tanto no tengamos una reforma fiscal

Foto: © Mery Ann Escolástico Fecha:11/08/2021

SANTO DOMINGO, República Dominicana-. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, en su balance del primer año de gestión sobre cómo marcha la economía, subrayó que hasta que no se aumenten los impuestos, como en efecto ha sido la decisión del Gobierno, tendrá que continuar el endeudamiento. "La deuda se mantendría hasta tanto no tengamos una reforma (fiscal)", dijo.

"Preocupación por la deuda todos las tenemos, pero ¿cuál es la prioridad en este momento? Fortalecer la robustez del crecimiento. Esa es la prioridad, es lo que generará empleos, ingresos, esa es mi prioridad ahora", resaltó.

Ceara Hatton recordó que la pandemia le ha costado al Gobierno casi RD$ 180,000 millones, "¿De dónde lo sacábamos (el dinero)? El año pasado hubo una caída de ingresos fiscales", justificó. Y agregó que el gasto es lo que mantiene la actividad económica, de manera que si el Gobierno reduce el gasto, se crean fuerzas recesivas y se cae la actividad económica.

En su balance en materia económica del primer año de Gobierno, Ceara Hatton identificó como mayor logro la recuperación de la economía, que pasó de un 6.7 % de caída del PIB en el 2020, a pronosticarse para el cierre de este año, un crecimiento que puede llegar hasta el 10 %.

El ritmo acelerado de endeudamiento es una de las grandes críticas que ha recibido este Gobierno, en su primer año de gestión. Sobre ello, el mismo presidente Luis Abinader, en un atípico balance de su primer año de Gobierno, achacó esa responsabilidad “al pasado”.

Solamente en los primeros seis meses de este 2021, los desembolsos de fuentes externas que contabiliza la Dirección de Crédito Público ascienden a US$ 2,545.7 millones. La misma fuente indica que la deuda total pública pasó en 2019 de 40 % del PIB con US$ 35,942.5 millones, a 54 % del PIB en junio del 2021, con US$ 47,406.6 millones.

Este Gobierno ha optado por impulsar el gasto por financiamiento, en lugar de impulsar una reforma fiscal que aumentaría los ingresos del Gobierno. Así, inicialmente Abinader dijo que la reforma fiscal sería aplicable para el 2022. Ahora, el discurso que mantiene este Gobierno sobre la referida reforma, es que probablemente sea debatida para aplicarla en el 2023, cuando la economía se encuentre más fortalecida.

“Lo importante es lograr un compromiso de hacia dónde vamos a gastar y hemos mejorado mucho la calidad del gasto. Lo puedes preguntar a cualquier ministro, todo el mundo tiene un control del gasto no para dejar de gastar, sino para gastar bien”, resaltó el economista Miguel Ceara Hatton. Y puso como ejemplo lo que ha ocurrido en Cristo Rey, donde la seguridad ha aumentado sobre la base de inversión.

El mayor desafío por delante que tiene este Gobierno es garantizar que el fortalecimiento que experimente la economía, llegue a la gente. "Crecer es importantísimo, es un medio, pero es un medio para un fin, y el fin es que la gente viva mejor", resaltó.

“Estamos en un proceso de cambio, de transición a una nueva forma de hacer la política. Todavía no es cultura, todavía no se ha permeado suficientemente en la sociedad, pero hacia eso es que vamos”, indicó.

Otro ejemplo que mencionó fue el pacto del agua, un problema que, según dijo, no se resolverá en los próximos 16 años, “... Quizás en 20 años, pero necesitamos un compromiso de la sociedad, porque hay que buscar por lo menos 8,000 millones de dólares”.

Para el ministro de Economía, la lógica del endeudamiento sobre el buen gasto es lo que pondrá solución a problemas estructurales como el agua. “No es posible que el 80% de la población dominicana tenga una solución individual al inodoro, un pozo séptico. Así están las estadísticas, solamente el 54% de los hogares tienen agua en la casa…”.

No se ha cambiado completamente, pero vamos en la dirección del cambio", insistió Compartir

Para el ministro, la gente ha empezado a tener confianza en los árbitros de la sociedad, lo que a su juicio antes no ocurría. "Tu no podías confiar en nadie, porque no sabías si (por ejemplo) una sentencia, era (ejecutada) en buen derecho, o porque hubo un manejo inadecuado".

Resaltó que el país se encuentra caminando hacia un modelo de gestión pública, con consecuencias para quien cometa irregularidades "¿Ha cambiad del todo? No, pero vamos en una dirección”