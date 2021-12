¿Por qué abogado Carlos Salcedo está convencido de que acusación contra Alexis Medina se caerá?

Carlos Salcedo. Abogado

El Ministerio Públicono tiene elementos fundamentales que logren una condena en contra de Alexis Medina, imputado por supuesta corrupción en el caso Antipulpo, por lo que el proceso “se caerá”.

“Yo no voy a anunciar mi estrategia, evidentemente, pero te puedo anunciar que cada quien, en el caso de Pagán (Francisco) y los demás que estén aportando, que estén entregando, cada uno se comporta según su nivel de responsabilidad y según sus circunstancias particulares”, afirmó Carlos Salcedo, abogado del hermano del expresidente Danilo Medina.

El jurista cree que no necesariamente una persona que esté entregando bienes, esté reconociendo con eso su total vinculación con hechos relevantes.

“Puede tener otras motivaciones que no son sus niveles de responsabilidad o de inculpación. Pero si lo tiene, es un nivel de responsabilidad personal. Cada quién es responsable por sus hechos”, comentó Salcedo al ser entrevistado en el programa Despierta con CDN.

Dijo que el Ministerio Público ha manejado, de acuerdo a las leyes, el tema de las delaciones de varios de los imputados en el caso Antipulpo, pero entiende que hay debilidades con relación al valor que pueden tener esas declaraciones durante el juicio.

“Es un valor minúsculo”, sentenció, al señalar que las pruebas con las que dice cuenta el Ministerio Público deberán pasar primero por el “cedazo de la legalidad”.

“Por lo tanto no lo vean como una prueba determinante, ni contundente, ni que finalmente vaya a producir una condena. Esas pruebas serán objeto de análisis individual”, señaló Salcedo.

El jurista también criticó la filtración a los medios de comunicación de informaciones relevantes del caso y dijo que eso estigmatiza a los imputados como culpables.

“No es que no se procesen, no es que no luchemos contra la corrupción y de que cese la impunidad. Nosotros tenemos personalmente una lucha contra la corrupción y la impunidad, pero tiene que haber niveles de garantía en los procesos para que finalmente se legitime una sentencia al final. De lo contrario estaremos haciendo un flaco servicio al estado constitucional del derecho”, concluyó