El Ministerio de la Mujer destaca compromiso del Gobierno con las mujeres 

A propósito de las declaraciones emitidas ayer por el director de la Policía, de que no aceptarían en las filas de esa institución a hijos de madres solteras, el Ministerio de la Mujer reiteró el compromiso del Estado dominicano con el diseño y ejecución de políticas públicas integrales e inclusivas, que garanticen los derechos de las mujeres el en ámbito económico, político y social, priorizando siempre a las mujeres jefas de hogar, que representan aproximadamente un tercio de los hogares dominicanos.

A través de un comunicado, el Ministerio señaló que los lineamientos del programa de gobierno están dirigidos a asegurar al bienestar de todas las personas, especialmente de las mujeres.

"El Ministerio de la Mujer reconoce el aporte, la dedicación y el sacrificio de las madres solteras, para sacar adelante a su familia, lo que también contribuye significativamente al desarrollo social y económico del país, y recuerda que es necesario promover la paternidad responsable, como un deber y obligación compartido", indicó.

La entidad también destacó la importancia de un sistema nacional de cuidados, como parte del piso de protección social del país para asegurar que el cuidado de la familia no siga siendo responsabilidad exclusiva de las mujeres.

Ayer, el general Eduardo Alberto Then se declaró un confeso violador de la Constitución de la República al proclamar que negará a los hijos de madres solteras y a los huérfanos el derecho de trabajar en la Policía Nacional.

Esta singular visión del director de Policía choca con la política oficial del presidente Luis Abinader, que en más de una ocasión ha expresado de manera personal y a través de sus funcionarios que las madres solteras y sus hijos no deben ser excluidas y abandonadas.

Sin embargo, a pocas horas de sus declaraciones en El Gobierno de la Mañana, las cuales generaron un aluvión de críticas en las redes sociales, entre ellos figuras de relevancia en la política como la exvicepresidenta Margarita Cedeño y la dirigente de Alianza País, Minou Tavárez Mirabal, Then se desdijo.

Then procedió a dar garantías de que no se violarían los derechos constitucionales de los aspirantes a ingresar a la Policía Nacional, afirmando que expresó una idea que no corresponde ni a su forma de pensar ni de actuar, especialmente en lo concerniente a las madres solteras.

"En ningún momento hubo intención en mi respuesta en el programa radial El Gobierno de la Mañana de denigrar la imagen y sacrificio de las madres dominicanas responsables de la crianza y la formación de sus hijos”, sostuvo.

En una declaración muy diferente a la emitida la mañana de este viernes, el director de la Policía aseguró que siempre ha calificado como "heroínas" a las mujeres que diariamente salen a las calles para conseguir el sustento de sus hijos, las cuales "merecen todo el apoyo y respaldo de nuestra sociedad".

"Manifiesto mis sinceras disculpas por una expresión inadecuada al tiempo de que doy la seguridades que para ingresar a nuestra Policía Nacional, los hijos de madres solteras no tendrán ningún tipo de restricciones conforme a los reglamentos institucionales", dijo