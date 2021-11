Director PN: donde dije digo, digo Diego e intenta sacar la pata... recula

Eduardo Alberto Then, donde dijo digo, dijo Diego (y no precisamente Pesqueira) al intentar enmendar la que, a todas luces, fue una "metida de pata" al afirmar que se aplicaría un filtro en la Policía Nacional que evitaría el acceso a esa fuerza de hijos de madres solteras o de mujeres y hombres cuyos progenitores hayan fallecido.

El director de la Policía se desdijo a pocas horas de sus declaraciones en El Gobierno de la Mañana, las cuales generaron un aluvión de críticas en las redes sociales, entre ellos figuras de relevancia en la política como la exvicepresidenta Margarita Cedeño y la dirigente de Alianza País, Minou Tavárez Mirabal.

Thenprocedió a dar garantías de que no se violarían los derechos constitucionales de los aspirantes a ingresar a la Policía Nacional, afirmando que expresó una idea que no corresponde ni a su forma de pensar ni de actuar, especialmente en lo concerniente a las madres solteras.

"En ningún momento hubo intención en mi respuesta en el programa radial El Gobierno de la Mañana de denigrar la imagen y sacrificio de las madres dominicanas responsables de la crianza y la formación de sus hijos”, sostuvo.

En una declaración muy diferente a la emitida la mañana de este viernes, el director de la Policía aseguró que siempre ha calificado como "heroínas" a las mujeres que diariamente salen a las calles para conseguir el sustento de sus hijos, las cuales "merecen todo el apoyo y respaldo de nuestra sociedad".

"Manifiesto mis sinceras disculpas por una expresión inadecuada al tiempo de que doy la seguridades que para ingresar a nuestra Policía Nacional, los hijos de madres solteras no tendrán ningún tipo de restricciones conforme a los reglamentos institucionales", dijo.

Las declaraciones del Director de la PN son un gran desacierto en una sociedad matriarcal y donde la mayoría de los hogares en pobreza tienen una jefa de hogar. — Margarita Cedeño (@margaritacdf) November 26, 2021

Si esa es la opinión que el director de la Policía tiene de los hijos de madres solteras, ¿qué trato pueden esperar éstos en sus interacciones con ésta? — Nassef Perdomo 🍕+🍍 (@NassefPerdomo) November 26, 2021

Más del 50% de los hogares dominicanos pertenecen a madres solteras, mujeres que no eligieron esa vida pero la afrontan y sacan sus hijos adelante. Las declaraciones del director de la policía son denigrantemente lamentables. pic.twitter.com/D5v1s7JXQu — Julissa Cèspedes (@JulissaCes) November 26, 2021

Art. 55, numeral 9) Todos los hijos son =s ante la ley, tienen =s derechos y deberes y disfrutarán de las mismas oportunidades de desarrollo social, espiritual y físico. Se prohíbe toda mención s/ la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en todo doc. de identidad. — Margarita Cordero (@MargaritaCG) November 26, 2021

Tuve que oírlo para creerlo. No entiendo en qué se basa el general para pensar que una madre soltera no puede criar a un hijo con valores. Es discriminatorio e injusto. Eso hoy día no es aceptable. https://t.co/W1PBMvqVsY — Mariasela Alvarez (@MariaselaA) November 26, 2021

¿Cuándo le pide el Presidente la renuncia a este señor? La seguridad de dominicanos y dominicanas no puede estar en manos de gente negadora de derechos como ése. ¡Qué afrenta! https://t.co/9umiIMFKR4 — Minou Tavárez Mirabal (@minoutavarezm) November 26, 2021

Una irresponsabilidad, una evidente discriminación que no puede ser aceptada, ese señor -para no decirle el calificativo que merece- debería hoy presentar su renuncia o al menos callarse más y hablar menos, porque ha ido metiendo las patotas que le caracteriza en el reino animal. — Dαuяy Sαиtαиα (@daurysantana) November 26, 2021

Barack Obama, primer presidente negro de EEUU era hijo de una madre soltera, que alguien se lo diga al general Then, director de la Policía. pic.twitter.com/ai5tWKU5ZS — German Marte (@germanmarte4) November 26, 2021

El Presidente de la República debería suspender de su puesto al Director de la Policía Nacional por su conducta machista, misógina, discriminatoria y prejuiciada en contra de las mujeres. — Sergia Galvan (@sergiagalvan) November 26, 2021

S.O.S Declaraciones especialmente discriminatorias y por lo mismo lamentables. Es una evaluación y son unas normas las que deben decidir el ingreso. ATTN Corrijan eso. @PoliciaRD @MinInteriorRD @luisabinader. @chuvasquez https://t.co/r8RWIlxfwT — Pablo McKinney (@pablomckinney) November 26, 2021