Operación Coral 5G: Nicole firmaba cheques pero no está presa

Aunque no es una de las apresadas, el nombre de Nicole Yomarys González Núñez figura en varias de las páginas del expediente instrumentado por el Ministerio Público dentro de la investigación por corrupción denominada Coral 5G, pues figura como única empleada de SSA Corporation, una de las empresas con la que supuestamente se hacían las transacciones fraudulentas.

Nicole entró al supuesto entramado de corrupción con solo 18 años, en el año 2015, para ser la asistente personal de la imputada Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, quien mantenía el control operativo y la administración de dicha empresa y además es la pareja sentimental y madre de dos de los hijos de Rafael Núñez de Aza, quien cumple 18 meses de prisión preventiva por el mismo caso.

Rodríguez Jiménez, quien es primer teniente de la Policía Nacional, perteneció a la Policía de Turismo (Politur) desde el año 2003 hasta el 2021, también trabajaba en el área financiera del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), específicamente como sub- encargada de Auditoría Interna, según el Ministerio Público.

Sobre Nicole, el documento señala que más tarde, el 07 de diciembre del 2015, Rodríguez Jiménez le otorgó un poder para realizar las gestiones de aperturas de cuentas a nombre de la empresa, buscando con esto desligarse de la empresa en los documentos societarios.

Estas transacciones se realizaban especialmente en la sucursal del Banco de Reservas de la avenida Venezuela, además de que la apresada autorizó a Nicole para poder firmar cheques en nombre de SSA Corporation.

“Es importante señalar que en SSA Corporation, la ciudadana Nicole Yomarys González Núñez es la única empleada que aparece cotizando en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), lo que evidencia con esa ausencia de infraestructura no podía contratar sumas millonarias con el Estado, a través de CESTUR y CUSEP, y pagando una nómina mensual de mil trescientos ochenta y dos pesos con 88/100 (DOP.1,382.88), salvo para marzo 2015, que además de ser el último periodo reportado, el importe fue de ocho mil doscientos sesenta y dos pesos con 88/100 (DOP.8,262.88)”, indica el documento.

Al ser interrogada por las autoridades sobre el manejo de las cuentas en esa empresa, Nicole le habría dicho a los investigadores que solo firmaba cheques.

“Según explicaciones de la señora Jehohanan Rodríguez, las cuentas de allá no podían ser a nombre de ella pues ella es militar, entonces ella no pasaba mucho tiempo allá y había ocasiones que se debían pagar a algunos suplidores y la persona que podía hacerlo era yo porque pasaba mucho tiempo en la oficina. Por esas razones me pusieron como firma autorizada, esa fue la información que ella me suministro pues la persona con quien yo trabajaba era ella”.

El Ministerio Público explica que del dinero obtenido en SSA Corporation, la imputada Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez debía transferirlo a distintas cuentas o entregarlo en efectivo para el uso del supuesto entramado, por lo que hacía que Nicole le firmara las chequeras en blanco y posteriormente procedía a librar montos a nombre de esta misma para hacerlos efectivo, cambiándolos siempre en el Banco de Reservas de la Avenida Venezuela, en donde se encontraba la imputada Esmeralda Ortega Polanco (Codinome) 550 como Gerente de la sucursal.

“Luego el dinero era depositado en las cuentas del Banco de Reservas de Asociación Campesina Madre Tierra, Único Real State e Inversiones SRL, Meljo Comercial EIRL, Randa Internacional, SSA Corporación SRL, OPUTUMUS EIRL, o simplemente lo hacía efectivo y se lo entregaban al imputado Rafael Núñez de Aza (a) RNA para el manejo de las operaciones del entramado”, indica.

El documento agrega que para la fundación de S.S.A. Corporation SRL, el imputado Núñez de Aza utilizó como socios a los señores Juan Alberto Núñez de Aza, su hermano, a Fiordaliza Antigua Marte de García, su suegra en ese momento, a personas cercanas como Mariana Antonia Reyes Bello de Disla, tía política, al señor Genaro de Jesús Reyes Bello junto a su esposa Catalina Alvarado Salazar y el señor José Antonio Reyes.

“En dicha empresa se evidencia aún más el vínculo con el hoy imputado Rafael Núñez de Aza, pues en Asamblea General Extraordinaria de fecha 12 de abril del 2010, en la segunda resolución, este fue designado como Contador Público Autorizado para realizar un balance especial del Estado Patrimonial de la compañía. De igual forma, en la quinta resolución de dicha asamblea se autoriza a los señores Manuel Rafael Guzmán Sánchez y a la coimputada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez a realizar el depósito de la nómina de accionista y la asamblea de transformación, por ante el Registro Mercantil”