EE.UU es la nación que más ha contribuido con el desarrollo dominicano, dice Rodríguez Huertas

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Olivo Rodríguez Huertas lo tiene muy claro: República Dominicana no tiene razones para regatear nada por el prechequeo a Estados Unidos, porque ese país es aliado importante, porque allí vive más de dos millones de dominicanos, y porque hay y ha habido y seguirá habiendo inversionistas norteamericanos que confían y quieren a República Dominicana. Con firmeza se declara pro-americano y entiende que el Tribunal Constitucional debe apoyar el acuerdo firmado en 2016, y dice que no se presta para hacerle un agravio a EE.UU, porque es la nación que más ha contribuido al desarrollo social, económico y político de RD en los últimos 50 años.

Olivo Rodríguez Huertas

Con Rodríguez Huertas no hay medias tintas. Entiende que quienes se oponen al preclearance son los grupos nacionalistas. Dijo que los aeropuertos no serán afectados, y que si alguno entiende que hay discriminación a favor del Aeropuerto Internacional de Punta Cana que acuda a Estados Unidos, que constituya abogados allí, y reclamen ante la justicia americana.

A continuación el resumen de la exposición del doctor Rodríguez Huertas.

Recuerda quien fuera embajador dominicano en España, que a finales del 2013 se integró, a solicitud del Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, a brindar servicios de asesoría externa al gobierno dominicano. Comenzó por un tema bastante complejo, derivado del debate sobre la sentencia del TC 168/13, y de la necesidad de buscar una salida no solo en el plano nacional, sino en el plano internacional, a las críticas que se dirigían contra el país.

Recuerda Olivo que surgieron nuevos temas de trabajo, incluida la observación del Código Penal aprobado por el Congreso, sin las tres causales, y una negociación con la Iglesia Católica, lo que dio lugar a la aprobación de un Código Penal con las tres causales en el 2014, pero que fue declarado inconstitucional por el TC. También estuvo en la solución jurídica del tema de la explotación de Loma Miranda por parte de Falconbridge.

Una cirugía jurídica al acuerdo

Se involucró, por petición del gobierno, en un tema que puso en preocupación las relaciones de Estados Unidos con la República Dominicana, porque un tradicional acuerdo militar que ha existido durante décadas fue declarado inconstitucional por los jueces del TC.

El equipo externo de asesores estaba integrado, además de Rodríguez Huertas, por Flavio Darío Espinal y Josué Fiallo, hoy embajador ante la OEA.

Paralelamente surgió este acuerdo de preautorización, y dada la sentencia 315/15 del TC, se hacía necesario hacerle un cotejo al documento.

Recuerda que a él le correspondió hacer un levantamiento de cada uno de los argumentos utilizados por el TC a los fines de que el texto del acuerdo de EE.UU con RD en materia de preautorización de viajes no fuera a coludir con los criterios de los jueces.

“Buscamos hacer un ejercicio de cirugía jurídica para que el texto de este nuevo acuerdo no fuera a coludir. Cuando esto estaba avanzado vino una amplia delegación del Gobierno de los Estados Unidos. Se celebraron varias sesiones de trabajo. La delegación dominicana estuvo presidida por el entonces vicecanciller César Dargam, a quien aprendí a respetar en esas sesiones por su inteligencia y capacidad, y por parte de la presidencia de la República estábamos Flavio Darío Espinal, mi persona, Josué Fiallo, Nassef Perdomo, y por la Procuraduría General de la República estuvo la procuradora de Derechos Humanos, Danissa Cruz, y las autoridades del CESAP”.

James W. Brewster, embajador de Estados Unidos, y Gustavo Montalvo Franco, ministro de la presidencia en el gobierno de Danilo Medina

Relata que se produjo una discusión artículo por artículo, con muchos cambios, porque originalmente el texto era un acuerdo de un gobierno (el de Estados Unidos) con un aeropuerto (el de Punta Cana), “y eso no era posible. Tenía que ser un acuerdo de Estado”.

Dice que se produjo una decisión de las autoridades de Estados Unidos, y fueron ellos los que preseleccionaron el aeropuerto de Punta Cana.

La reciprocidad no es igualdad de condiciones

Para el jurista “nada se mueve en la vida si no es por un interés”, y en este caso coinciden los dos Estados. Dijo que el tráfico aéreo desde y hacia EE.UU en un 60 por ciento estaba en Punta Cana, y a EE.UU le interesa mejorar su capacidad de control ex antes en materia de terrorismo. Explica que desde el punto de vista dominicano, el acuerdo es importante porque facilita el desplazamiento de los turistas americanos hacia la RD. Esa es una ventaja para los dominicanos.

Recordó que en las conversaciones con los norteamericanos surgió el dato de que luego del acuerdo de preclearance con Abu Dhabi, a los tres años se había duplicado el tráfico aéreo entre ambos países.

Para Olivo Rodríguez Huertas “esa es la reciprocidad de los intereses de ambos países”: Para EE.UU es un magnífico mecanismo de control ex ante de posibles riesgos asociados al terrorismo y para RD es un mecanismo que facilita el desplazamiento de turistas. “Esa es la esencia en el marco en que debe entenderse este acuerdo”.

El abogado y exembajador Estados Unidos es quien determina las exigencias de seguridad de un aeropuerto. “Ese es un asunto de los Estados Unidos”, explicó, y si los demás aeropuertos dominicanos están interesados en ser incluidos en el acuerdo tienen que cumplir con esas exigencias y que los norteamericanos verifiquen si cumplen.

Negó que Estados Unidos tenga interés en favorecer un determinado aeropuerto, como el caso de Punta Cana. Lo que el Estado Dominicano hizo fue evitar que el acuerdo se hiciera con el Aeropuerto de Punta Cana, porque ahora existe la posibilidad de incluir otros aeropuertos, en base al acuerdo que se firmó y que deberá ser avalado por el TC y por el Congreso Nacional.

Tribunal Constitucional

La concepción sobre la soberanía es diferente

Rechazó la denuncia de los jueces eméritos del TC que consideraron Estados Unidos afectaba nuestra soberanía con ese ese acuerdo.

“Yo tengo una visión de soberanía distinta de la que tienen esos jueces y los grupos nacionalistas. Yo no puedo partir jamás del prejuicio de que EE.UU quiere cercenar la soberanía dominicana porque si quisiera hacerlo lo pudiera hacer de facto”, declaró.

Dijo que no puede poner en entredicho la buena fe de los norteamericanos. Entiende que a lo largo de las últimas 5 o 6 décadas EE.UU ha sido un país que ha colaborado tremendamente con el desarrollo de la RD, “y no porque ha acogido a cerca de 2 millones de dominicanos que trabajan y que hoy día son parte fundamental del sustento dominicano a través de las remesas que nos envían”, sino que también EE.UU a través de acuerdos de comercio ha facilitado en condiciones preferenciales el ingreso de mercancías y productos que se fabrican aquí.

Expresó además que EE.UU ha estado muy presente en momentos importantes del posibles quiebres de la institucionalidad y el orden democrático. Y sostuvo que por tanto, no puede partir de una concepción prejuiciada de que Estados Unidos quiere el preclearance con el criterio de borrar y aniquilar la soberanía de la República Dominicana.

Sostuvo que más del 80 por ciento de los ingresos externos de la economía del país provienen de las relaciones con los Estados Unidos.

Y fue mucho más firme en sostener que Estados Unidos lo que quiere es ayudar al país con el acuerdo. “El solo hecho de que Estados Unidos decida proscribirnos de todo ese tipo de apoyo convertiría a la República Dominicana en invivible desde cualquier punto de vista”.

A su juicio tiene gran admiración y respeto por los Estados Unidos, a pesar de los momentos dificultosos del 1916 y 1965, “la realidad es que en estas últimas 5 décadas en las relaciones de EE.UU y RD, lo que ha habido es una potenciación de unos lazos que han ido a favorecer el desarrollo y los avances que ha tenido nuestro país”.

Los agentes de la DEA, la CIA, el FBI ayudan al Estado Dominicano

Explicó su punto de vista sobre la ayuda de los agentes norteamericanos de diferentes agencias que ayudan a la República Dominicana. “Nosotros lo que tenemos es que agradecer la presencia aquí de los agentes de la DEA, del FBI y los que vengan de Homeland Security porque ayudan a mantener un clima de protección de la República Dominicana frente a atentados que muchas veces nuestros organismos de seguridad no están en condiciones de detectar”.

Esos organismos, dijo, colaboran totalmente con el Estado Dominicano. De definió como pro-amigo de los Estados Unidos, como un dominicano muy agradecido de lo que han sido las últimos 5 décadas de colaboración de EE.UU con la República Dominicana. “Yo tengo 5 hermanos que viven en los Estados Unidos, y tengo más de una docena de sobrinos que son ciudadanos norteamericanos, y así como quiero mucho a España, porque ha hecho mucho por la RD, asimismo quiero mucho a los EE.UU y no tengo por qué tener ninguna duda, ninguna desconfianza con este tipo de cosas”.

Finalmente, consideró que si Estados Unidos eligió primero al Aeropuerto Internacional de Punta Cana, y eso representa una discriminación, eso es competencia de los Estados Unidos y en ese país es donde deben acudir los que se sientan discriminados aquí.

“Ese tema no va a ser aquí competencia de las cortes dominicanas. Esas empresas que tienen aeropuertos, los Fanjul por ejemplo con el Aeropuerto de La Romana, pueden invocar sus derechos en los Estados Unidos, que apoderen abogados en los Estados Unidos y pregunten allá por qué le otorgaron favores al Aeropuerto de Punta Cana”.

Conviene no agraviar a Estados Unidos

Según su criterio el Estado Dominicano no ha auspiciado una posición discriminatoria, porque ellos vinieron con la idea de un acuerdo con el aeropuerto de Punta Cana y el gobierno les dijo que debía ser un acuerdo entre Estados. En ese sentido “es EE.UU quien pudiera generar la discriminación” y sería en la justicia norteamericana donde se dispute ese reclamo.

Advirtió que detrás de la oposición a ese acuerdo lo que hay es una visión nacionalista que no tiene sentido.

“Lo que está subsumido en todo esto no es un peligro para ninguna empresa aeroportuaria. No hay peligro ninguno para esas empresas. Lo que está detrás de todo esto y lo que asoma es ese enfoque de que unos grupos minoritarios pero sonoros, que entienden que es inminente la desaparición de la soberanía dominicana”.

Dijo, con énfasis, “yo no me como ese cuento y yo no me presto a hacerle un agravio a la nación que más ha contribuido al desarrollo social, económico y político de la República Dominicana en las últimas 5 décadas, como es Estados Unidos. Yo no me trago eso. Estoy agradecido de los Estados Unidos porque acoge a nuestra gente, que les permite que envíen un tercio de los ingresos en divisas para mantener a todos los patriotas dominicanas. Estoy agradecido de lo que hacen los norteamericanos en República Dominicana y no tengo que temer o tener desconfianza con nada que propicie Estados Unidos aquí”.

