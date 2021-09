Abinader anuncia amplio trabajo contra la delincuencia y mejoría de las condiciones de la Policía Nacional

Una de las primeras informaciones ofrecidas por el presidente Abinader es que el gobierno trabaja en la creación de un Observatorio Nacional de la Criminalidad, para que la Policía Nacional como cuerpo del orden, tenga instrumentos científicos de trabajo e informaciones confiables.

Al llegar esta administración al gobierno se encontraron solo 16 mil agentes, pero cuando se revisaron los datos en nómina había 35 mil personas. Poco a poco los agentes han ido incorporándose a su trabajo. Lo mismo ocurrió en el Ejército Nacional, en donde se han incorporado más de 1,500 efectivos.

Abinader informó que el Sistema 911 va a recibir 2,500 agentes policiales, para reducir el tiempo de efectividad del servicio, y que para el 2022 se habrán incorporado otros 3 mil agentes policiales, por lo menos. Se pretende bajar dos minutos al tiempo de servicio, que en vez de 5 minutos sean tres el tiempo entre un reporte y la presencia de los agentes.

Nuevos agentes para combatir la delincuencia

Otro detalle reportado es el poco interés que había en la ciudadanía para incorporarse a la Policía Nacional cuando se hacían llamados públicos. El año pasado se hizo un llamado para incorporar mil agentes y solo aplicaron 300 personas. Luego de que se hicieron los aumentos de sueldos, en esta administración, se hizo un llamado para 500 agentes y aplicaron casi 3 mil, según reveló el presidente Abinader.

Se dijo que también hay déficits de destacamentos para la Policía Nacional. En este momento faltan 280 locales y el gobierno trabaja en suplirlos, y también el déficit de vehículos. Hay una gran inversión en marcha para dotar de vehículos nuevos a la Policía Nacional, porque su flotilla fue encontrada en muy malas condiciones. Y -de acuerdo a los datos ofrecidos- esa realidad fue también encontrada en casi todos los departamentos del gobierno. El presidente Abinader reveló que tres de los vehículos que utiliza son suyos, porque no encontró vehículos en condiciones para su uso a su llegada al gobierno. Lo mismo ocurre con el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, quien utiliza su vehículo privado en sus funciones públicas. José Ignacio Paliza dijo que utiliza un vehículo que estaba en el Palacio Nacional a su llegada a la posición.

Carlos Luciano Díaz Morfa, Ministro de Defensa

Plataforma de denuncias contra la delincuencia y raterismo

El presidente dijo que la delincuencia ha registrado un aumento con la apertura que ha tenido la economía luego del cierre por la pandemia. Pero ese aumento de la delincuencia no es solamente en la República Dominicana. En Estados Unidos, para poner un ejemplo, el aumento de la delincuencia es de alrededor del 15 por ciento en todo Estados Unidos. Hay variaciones entre ciudades.

La otra novedad que tiene el gobierno es el lanzamiento de una plataforma analítica y un portal de denuncias de la ciudadanía, con una aplicación para móviles en la que los ciudadanos podrán reportar rápidamente cualquier tema de seguridad. Para esas plataformas el gobierno ya ha aportado 136 millones de pesos. También se están incorporando computadores en los diferentes departamentos de la Policía Nacional.

El director de la PN, mayor general Edward Ramón Sánchez González, dijo que la Policía ha fortalecido su equipo de prevención y atención a la violencia intrafamiliar, ofreciendo también apoyo a la labor del Ministerio Público, a las áreas de protección de víctimas y fortaleciendo el área de apoyo a operaciones para cumplimiento de órdenes de arresto.

Sánchez González dijo que ahora la Policía cuenta con vehículos, computadores y motocicletas, y en los próximos meses estarán incorporando nuevos equipos como parte del proceso de mejoramiento y reformas.

Sistema 911 no está política y amplía servicios

Lisandro Macarrulla lamentó que el Sistema 911 se haya convertido en un asunto de la agenda política. “Lo peor es que el 911 esté en la agenda política y en las quejas de los dirigentes. Hemos llevado a cuatro nuevas provincias el Sistema 911 y queremos llevarlo a todas las provincias de la frontera, que son 7, y ampliarlos en algunos municipios adicionales”, dijo.

Su plan es que el 911 esté presente en todo el territorio nacional, pese a que fue encontrado con un parque vehicular deficitario. Dijo que “no se justifican las quejas que estamos recibiendo”. Su plan es bajar de 5 a 3 minutos el tiempo para la prestación de los servicios.

El presidente Abinader informó que la reforma de la Policía Nacional marcha adecuadamente, y que el equipo estratégico de reforma se reúne todos los miércoles, desde el mes de julio pasado, y continuará haciéndolo hasta que concluya ese proceso en los próximos dos años.

Edward Ramón Sánchez González, director de la PN

A los 17 mil agentes policiales encontrados se han incorporado otros, y está en marcha un Plan Piloto de Seguridad en Cristo Rey, en donde se duplicó el número de agentes y el resultado es positivo.

Plan piloto indica que hay que duplicar el número de agentes

El promedio de agentes policiales por municipio es de 10, pero hay municipios como San Francisco de Macorís, en donde el número de agentes es 27, y en donde se está monitoreando la labor de persecución del crimen y la delincuencia. Es el municipio de más alta criminalidad, porque un factor que potencia el crimen es el narcotráfico. La tasa de criminalidad más alta del país la tiene SFM.

En este punto al presidente Abinader explicó que la labor preventiva es la más indicada y efectiva. Hay tres asesorías internacionales que tiene el gobierno en este momento para combatir la delincuencia y el crimen. Una de Estados Unidos, una de Colombia y otra de México.

En esta administración, declaró el presidente, se ha golpeado duro al narcotráfico y seguirá haciéndose la labor de interdicción. Reveló que los datos arrojan que en el país se queda solo el 3 por ciento de la droga que se trafica, y que los organismos internacionales antinarcóticos están muy satisfechos con la labor de este gobierno en ese ámbito.

El Ministerio de Defensa entregará más hombres al programa Ciudad Tranquila, para que haya más patrullaje y más seguridad en las calles. El gobierno mantiene abierto un programa llamado Operativo 14/24, que está dirigido a los Ni-Ni, jóvenes que ni trabajan ni estudian, y que busca incorporar a estos jóvenes a la educación y al trabajo comunitario.

Factores que empujan la delincuencia

Para el presidente Abinader los dos factores que impulsan la delincuencia son la falta de oportunidades y el narcotráfico, y por ello se dedica tanto esfuerzo a combatir el tráfico de drogas y el micro tráfico, y a crear oportunidades. Reconoció que el país tiene en este momento 70 mil empleos menos que cuando inició la pandemia.

Díaz Morfa dijo que los miembros de los cuerpos del Ministerio de Defensa son 29 mil, pero de ellos hay 18 mil que están trabajando en organismos especializados, ya sea como parte de la seguridad de los ex presidentes y vicepresidentes, como parte de la seguridad de los ex procuradores generales de la República (el anterior conserva 16 agentes a su servicio) y los cuerpos especializados como el Cesap, que tiene tres mil, o el cuerpo especializado en muelles, el Cesfront, Politur, Policía Judicial, medio ambiente, además de los 8 mil agentes para vigilar la frontera con Haití.

Para el presidente Abinader la tecnología ayudará mucho en la persecución del crimen. En este momento se trabaja en un inventario de dónde están los miembros de la PN y el Ministerio de Defensa. Como parte de ese esfuerzo las Fuerzas Armadas han recuperado unos 1,500 efectivos, reveló Díaz Morfa.

Recoger las armas en manos de civiles

Armas recogidas por Interior y Policía. Observa el Ministro Jesús Vásquez

Otro programa que está en marcha, pero ha ralentizado su efectividad, es el de recuperación de armas en manos de la población civil. Para el presidente “una sociedad armada es una sociedad violenta”, y en las ciudades por cualquier accidente de tránsito o cualquier discusión la gente saca y utiliza armas. “Tenemos más violencia social que delincuencia”, dijo Luis Abinader. En ese sentido se van a tomar medidas que no quiso revelar. Mencionó al directores de armamentos de Interior y Policía, empresario Víctor Castro, quien le informó que el 50 por ciento de los feminicidios del país son con armas legalmente registradas.

El director de la PN, Sánchez González, dijo que no hay un barrio del país donde no sea posible penetrar. Los datos que afirman lo contrario son irreales. Reconocieron que el país necesita nuevas cárceles, pero como ese es un tema que está en manos del Ministerio Público el gobierno ha querido mantener su separación. El presidente reveló que Miriam Germán hace meses que me remitió una carta pidiendo que sea Obras Públicas que termine dos cárceles en construcción desde la pasada administración. Sobre la reforma penitenciaria, el presidente dijo que está interesado, pero que es una tarea pendiente.

Redes sociales y videos falsos

Actualmente se divulgan informaciones falsas, y videos viejos y se presentan como si estuvieran ocurriendo en estos momentos. Un equipo del gobierno ha estudiado las redes sociales y determinado que aproximadamente el 50 por ciento de los videos con violencia, asaltos, robos, son viejos. También hubo referencia a los desaparecidos, que se ha dicho son muchos, y no es cierto. Se trata de exageraciones, y en algunos casos se trata de ausencias voluntarias, y casos en los que el gobierno no puede ofrecer los datos para proteger a las familias y personas involucradas.

Finalmente, Lisandro Macarrulla informó que el Sistema 911 entregará 500 kits para vehículos, que serán distribuidos y que llevarán cámaras por fuera y por dentro, llevarán GPS para determinar su ubicación y tendrán tabletas que estarán conectadas a la base de datos de la Policía Nacional, y en donde se podrá rápidamente determinar si una persona es buscada o no o si tiene cuentas pendientes con la Policía Nacional.