Castro Marte expresa preocupación por violencia y falta bienestar de los ciudadanos

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El obispo de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, expresó su preocupación ante los altos índices de violencia, falta de seguridad ciudadana y falta bienestar de los ciudadanos que durante años y a través de distintas administraciones del Estado, han afectado a los dominicanos.

Mediante un comunicado, en el cual se refirió al Diálogo Nacional, propuesto por el Gobierno, en el Consejo Económico y Social (CES), Castro Marte subrayó que el crecimiento económico que se viene registrando en los últimos períodos no se ha reflejado en un desarrollo social, "porque hemos tenido el lastre de las inconductas en las diferentes administraciones del Estado que han servido de validadores de las mismas".

"Las seguridades jurídicas, viales, personales, institucionales y de continuidad del Estado tienen que ser tema de discusión por parte de los convocados en los cuales solo debe primar el interés nacional", indicó.

El prelado también señaló como prioritaria la discusión sobre la calidad de la educación. Advirtió sobre este punto que las inversiones que se han hecho no han reportado mejoría en el Sistema. "Seguimos coqueteando con los últimos lugares registrados en el mundo".

Sobre las discusiones y el objetivo de la reunión que involucra a los partidos con representación en el Congreso Nacional y a la sociedad civil, el obispo de La Altagracia manifestó que apela a la madurez del liderazgo nacional "para entender que las circunstancias actuales no están para confrontaciones, sino para la concertación".

Colocar obstáculos a la solución de los problemas que afectan el país apostando al fracaso de la administración actual, sería un acto irresponsable de quienes los llevaren a cabo; sin embargo, somos conscientes, de que se mueven grandes intereses económicos y políticos que podrían generar ciertos tranques Compartir

"Hemos sido golpeados por la pandemia de la covid-19 que ha provocado una crisis económica y social sin precedentes, por lo que la República Dominicana nos necesita a todos para encaminarla por la vía del progreso", sostuvo.

En ese sentido, en lo referente a la mediación de la iglesia en la reunión, un tema que causó opiniones diversas en la cúpula católica dominicana, puntualizó que la entidad cristiana siempre ha estado la disposición de participar activamente como mediadora, mas reiteró la confianza en la madurez del liderazgo nacional, "que se colocará a la altura de las circunstancias actuales".

Inseguridad y violencia

En el documento, Castro Marte llamó la atención sobre los altos niveles de violencia en la sociedad y afirmó que resulta "incomprensible y chocante" que las autoridades aseguren que la delincuencia y la criminalidad han descendido, mientras que en la prensa nacional, redes sociales y personas en diferentes localidades denuncian sobre actos vandálicos y delincuenciales.

"No podemos darnos el lujo de que la delincuencia continúe tomando más terreno, que mantenga a las personas en zozobra, que los atracos se produzcan en pleno día", señaló. "Me gustaría saber de dónde están sacando esas estadísticas, porque nos están mintiendo, o los organismos de seguridad no están haciendo bien su labor".

Alertó además sobre el alto número de personas desaparecidas, sin ningún tipo de rastros, hechos que, destacó, se escuchaba de países como México, Colombia, Perú, o Venezuela.

"Y ni hablar de la violencia contra la mujer y los hechos de violencias que se registran a diario (...). Soy consciente de que son muchos los desafíos que tiene el actual Gobierno por delante, pero el tema de la seguridad ciudadana no espera más, requiere de acción inmediata".

Seguirá el 15 de septiembre

La comisión ejecutiva del Consejo Económico y Social (CES) convocó la próxima sesión del diálogo con el liderazgo nacional para el próximo 15 de septiembre a las 10 de la mañana.

En dicho diálogo, motivado por el presidente de la República Luis Abinader, los doce ejes temáticos a debatir son transparencia e institucionalidad; sector eléctrico; sector agua; reforma de la Policía Nacional; modernización del Estado; calidad educativa; salud y seguridad social; transporte; transformación digital; fiscal integral; hidrocarburos; y laboral