«Ya con el tiempo transcurrido hay información disponible que harán pública, que entendemos que aclaran algunas de estas cosas», dijo el Vicepresidente Ejecutivo del Conep, César Dargam.

Tras una reunión que se extendió por casi tres horas, el pleno de la JCE ofreció una serie de explicaciones detalladas del proceso de elecciones primarias llevadas a cabo en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a los altos ejecutivos del Conep, quienes, a su salida, se mostraron satisfechos con la información recibida.

«No es la primera vez que venimos a la Junta, entendemos que las explicaciones que se han dado satisfacen muchas de las interrogantes que había», apuntó Dargam.

Se refirió, además, a lo novedoso del proceso del voto automatizado simultáneo, y dijo que, aunque aún hay preguntas en la opinión pública, entiende que es a la JCE a quien corresponde responderlas, cosa que hará «en su momento».

«Yo en lo que quiero insistir es que nosotros no somos ni un partido político, ni un actor directo en lo que está ocurriendo, sino un ente de esta sociedad que quiere que todo salga bien para el año próximo» dijo Dargam, en referencia a las elecciones generales de mayo del 2020.

Según el funcionario del organismo empresarial, el Conep también ha escuchado «con mucha atención y detenimiento» al expresidente Leonel Fernández, quien tiene una serie de planteamientos legales que ha hecho públicos, en referencia a sus reiteradas denuncias de fraude en el proceso, pero que «tendrán que dirimirse en tribunales».

Para Dargam, lo primordial en este momento es que el proceso de organización de las elecciones de febrero y mayo pueda transcurrir de manera adecuada y generar confianza en la población dominicana, por lo que los actores «tienen que poner de su parte».

La JCE debe «actuar con transparencia, dar las explicaciones de lugar, pero entendemos que si hay confianza, en lo que debemos concentrarnos ahora es en que esas elecciones salgan muy bien» concluyó.

En un encuentro anterior, en febrero de este año, los representantes del Conep atestiguaron sobre el «buen el funcionamiento» del modelo de voto automatizado tras haber realizado una prueba del prototipo.

El resultado final de las primarias en el nivel presidencial del PLD otorgó 911.324 votos al exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo y 884.630 sufragios a Leonel Fernández, resultados que este no reconoce, por lo que ha exigido que se realice una auditoría externa de los equipos utilizados.

La JCE tiene previsto hacer un examen de los dispositivos, que incluirá el secreto del voto y su no trazabilidad; verificará que no exista una correlación entre el voto y la identidad del votante en el comprobante impreso y comprobará que en la información registrada en las bases de datos y comprobantes físicos no hayan referencias que permitan, sugieran o induzcan a relacionar voto y votante.

Asimismo, comprobará el método utilizado para eliminar la posibilidad de «correlacionar» el voto y el votante en la base de datos; verificará la integridad de los datos y objetos de la base de datos y certificará que lo elegido por el elector sea exactamente lo impreso en el comprobante de votación. EFE