No canta quien tiene ganas sino quien sabe cantar

El PRM quiere ganar las elecciones con la ayuda de Danilo Medina en un toma y daca donde, Danilo supuestamente apoyaría a Hipólito o Abinader a cambio de que estos apoyen su rehabilitación vía la reforma de la Constitución. Está por verse si uno cumpliría y si el otro tiene fuerza para tanto; de todos modos, y de inmediato, surgen algunas preguntas.

Danilo no está seguro de que pueda derrotar las aspiraciones de Leonel Fernández a la nominación presidencial por el PLD. Si así fuera, para curarse en salud, promete al PRM darle apoyo para que el candidato de su propio partido pierda. Ja . . ja . . ja.

Para Hipólito Mejía primero y ahora para Luis Abinader también, esta promesa de Danilo apoyarlos es tan atractiva como para desoir el clamor popular que rechaza – al menos por ahora- cualquier reforma porque sabe y entiende que Medina no debe ser rehabilitado y desconfía de todo lo que puedan colar los legisladores en ese congreso en medio de una asamblea revisora.

Pero además: ¿de dónde sale la creencia en el PRM de que a ellos les conviene la derrota de Leonel? ¿Acaso no se han preguntado, el mecanismo de fraude electoral que ya esta montado, será puesto al servicio de quien? Del PRM? De Leonel?

En apariencia, el apoyo brindado por ambos personajes del PRM a la reforma constitucional para rehabilitar a Danilo queda expuesta a la luz del día como una transacción que huele a sucio, a trampa y a mala fe. Revela que no hay escrúpulos como no los ha tenido Danilo, pero además revela limitaciones severas o miopía aguda en la visión de estos señores que le ofrecen a Danilo de gratis lo que aquel no pudo comprar con millones de dólares.

Danilo es una cosa y el PLD es otra, no necesariamente la misma. ¿Quién puede asegurar que los peledeistas de a pie y muchos otros montados van a apoyar y a votar por el PRM en contra de su propio partido solamente porque Medina quiere que así sea?

¿No es acaso una traición a los aspirantes que ahora promueve Danilo estos acuerdos “secretos” con el PRM? Y ¿como se van a sentir ellos y qué van a decir los peledeistas y qué valoración le otorgará la sociedad dominicana?

¿Dónde queda la autoridad moral del PRM y sus dirigentes –si es que tienen alguna- después de este anuncio y peor aun, donde quedaría si lo ejecutan?

Cuando la crisis de deuda estalle y la situación económica obligue al nuevo gobierno a tomar medidas absolutamente impopulares el gran beneficiario va a ser Danilo Medina a quien ellos mismos estarían rehabilitando ahora.

Por un conjunto de razones que no viene al caso detallar ahora, el PRM puede ganar las elecciones del año que viene, lo que si puedo yo asegurar, es que no será con el voto mío. Seguro que no.