Abinader visita a Hipólito tras las críticas del exmandatario al canciller

Senado reconoce aportes de Hipólito Mejía en la agricultura, Mejía fue director del Instituto Nacional del Tabaco a la edad de 24 años en 1965, secretario de Agricultura en 1978 durante el gobierno de Antonio Guzmán y expresidente de la República en el período Constitucional 2000-2004

Santo Domingo, República Dominicana.- El presidente Luis Abinader acudió este lunes a la residencia del exmandatario Hipólito Mejía, correligionario en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), después de que este último vertiera críticas contra el ministro de Exteriores, Roberto Álvarez.

Tras el encuentro de esta mañana, Mejía dijo en declaraciones a la prensa que Abinader fue a su casa a desayunar y negó que en el transcurso de la visita se tratasen temas nacionales.

"No, no, yo no acostumbro a estar preguntando. Esa no es función mía, ni con él ni con Carolina", en referencia a su hija, alcaldesa de la capital, apuntó al atender a los medios, a los que reiteró que no le gusta el manejo que se da a la política exterior.

En una entrevista a la plataforma latina809.com, Hipólito Mejía criticó al canciller Roberto Álvarez por no tener perfil político.

"A mí no me gusta el canciller, ni estoy de acuerdo con él, pero el que nombra es Luis (Abinader), a Luis es que hay que hacerle la protesta y hagan comunicaciones porque yo realmente creo que tenemos que tener un canciller político, un canciller de nosotros que le duela nuestra gente allá y aquí", dijo Mejía.

Asimismo, el expresidente señaló que hay embajadores y funcionarios que "llevan años haciendo travesuras" y que deberían ser "removidos" de sus puestos.

"De eso yo sí soy de esa opinión y habrá que hacerlo. Eso es función de ustedes, aprieten el pichirri que ustedes sabrán cosechar el éxito de una crítica constructiva a favor de nuestra agenda", apuntó.EFE