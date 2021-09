La Materialista: qué sucedió con sus videos en OnlyFans

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El nombre de la cantante urbana La Materialista ha llamado la atención en las redes sociales y medios de comunicación desde que se hizo público que había abierto una cuenta en la plataforma OnlyFans y que videos de contenido sexual en los que aparece se hicieran virales.

La Materialista, conocida por el tema ‘Las chapas de vibran’, se sumó a la plataforma de contenido de pago, pero “por no saber hacer uso de ella” los videos que subió a la internet salieron de la página y se difundieron como polvo entre los internautas, llegando hasta Twitter, Instagram y Whatsapp.

“Prefiero ser criticada a quedarme con duda” afirmó la exponente urbana cuando anunció que llegaba a OnlyFans de manera oficial. Cuando sus videos y fotos habían llegado a cada esquina del país, La Materialista se mostró avergonzada sobre lo sucedido y pidió perdón de manera pública.

La Materialista dejará la cuenta de OnlyFans abierta

Luego de hacer una aparición en el programa televisivo ‘Vale por Tres’ para pedir disculpas por la filtración del contenido exclusivo que subió, La Materialista envió un mensaje a los suscriptores de su perfil en la página de pago: “Hola mis Only Lovers, se que la mayoría están preocupados porque piensan que voy a cerrar la página, pero no lo haré. Aunque no les niego me pasó por la mente, pero he recibido mucho apoyo de gente que me ama y respeta. A ustedes gracias también por lo lindos que son conmigo, los estoy adorando cada momento que pasa más, así que me tendrán aquí para ustedes igual de sexys”, escribió.

Las oscilaciones del discurso de la cantante han generado disgusto e indignación en su público.

Qué es OnlyFans y cómo funciona

OnlyFans es una plataforma para adultos creadores de contenido en la que los usuarios pueden recibir ingresos de acuerdo con la cantidad de suscriptores en su perfil. Cada mes, el creador de contenido o persona que administra la cuenta recibe de manera directa los fondos que le han transferido sus seguidores para poder visualizar sus creaciones, que pueden ser videos, fotos o transmisiones en vivo.

La aplicación tiene opciones de pago mensual, pago único y pago por visualización.

OnlyFans es utilizado por personas de distintas profesiones, desde entrenadores, chefs, creadores de contenido digital, entre otros, para ganar dinero a partir del contenido exclusivo que ofrecen.

Aunque su uso se diversifica, desde su creación en 2016 OnlyFans ha escalado entre las aplicaciones de mayor uso porque su modalidad facilita la exposición de contenido sexual online