Este fin de semana habrá aguaceros por vaguada y onda tropical

Lluvias

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que una onda tropical y una vaguada generarán aguaceros con tormentas eléctricas para este fin de semana en algunas regiones del país.

Al respecto, el organismo indicó que se incrementará el contenido de humedad en combinación con la inestabilidad que estará aportando una vaguada al norte del país, generando ambos fenómenos, nubosidad suficiente acompañada de aguaceros locales, siendo fuertes en ocasiones con tormentas eléctrica y ráfagas de viento hacia diferentes localidades de las regiones noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, el suroeste, la cordillera Central y algunos sectores de la zona fronteriza.

Para mañana sábado y el domingo, de acuerdo a Onamet, la onda tropical y la vaguada ubicada al norte del país estarán incidiendo de forma más directa, incrementando la nubosidad sobre diferentes regiones del país.

Asimismo, la institución informó sobre un área de nubosidad, aguaceros y tormentas eléctricas al sureste, cerca de la costa de Georgia, asociada a una amplia zona de baja presión, la cual, posee un 20 % de probabilidades de convertirse en un ciclón durante las próximas 48 horas, la misma, no representan peligro para la República Dominicana.

Mientras que las temperaturas estarán calurosas con valores promedio entre 32º C y 35º C, debido a la época del año (verano) y al viento cálido del este/sureste, en consecuencia, recomendamos, no exponerse a la radiación solar por tiempo prolongado, usar ropa ligera, preferiblemente de colores claros e ingerir suficiente agua.

El Gran Santo Domingo tendrá una temperatura máxima entre 32º C y 34º C, la mínima entre 23º C y 25º C