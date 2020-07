Resaca, pataleos y desconfianza a votos preferencial la Junta Electoral de Santiago

SANTIAGO.- Alberto García (El Karateca), suma varios días en la Junta Electoral de Santiago, allí se las arregla para estar el tiempo que sea necesario, porque tiene la misión de defender los votos de Dharuelly D Aza, candidata a diputada en la Circunscripción número uno, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

García alega que su representada tiene la posición ganada, pero hace tres días que la JES, paró el conteo de esta demarcación, para dar paso a las circunscripciones dos y tres, por considerar que son las menos traumáticas.

“Esa la saco yo de ahí diputada. Esos votos los vamos allá en la Junta, porque ya yo presenté una instancia en el Tribunal Superior Electoral”, alega El Karateca, otrora defensor de los tabaqueros en Villa González.

Afirma que que en 2010, ganó un pleito legal que devolvió una diputación al médico Carlos Terrero, que le había sido quitada con procesos irregulares en el conteo de los votos y el llamado cuadre de las actas. De ahí su confianza en que la joven D Aza, será diputada.

Y es que en la Junta Electoral de Santiago, hay una mezcla de tristeza, preocupación, activismo, fe, pero sobre todo desconfianza, en el conteo y revisión de los votos.

Cada candidato a diputado o diputada se ha hecho representar por una persona para vigilar el proceso, en adición a la representación legal del delegado del partido.

El panorama en la JES, es que nadie celebra, hasta que no haya un veredicto oficial, pues aun aquellos o aquellas, que sumaron votos suficientes para librarse de las discusiones cerradas, están en la sede electoral, como se dice en término popular, “por si las moscas”.

“Es que si no estamos aquí nos tumban”, afirma Nelson Marmolejos Gil, del PRM, en la Circunscripción número tres, donde se ha adelantado que cinco de los seis puestos, están definidos, mientras dos peledeistas, pelean el puestos seis.

Marmolejos Gil, asegura que sumó más de 10, 000 votos, pero que aun con esta ventaja, está allí en sesión permanente, con un equipo para defender su puesto.

Soraya Suarez, del PRM, ha dicho que más de 11.000 ciudadanos votaron por su propuesta la demarcación tres, pero, su gente está en vigilia en la JES, porque desconfían de lo que pueda pasar en el proceso de conteo de los votos.

Silvestre Aquino y un grupo de de amigos que apoyaron al candidato del PRM, Miguel Gutiérrez, un empresario del área inmobiliaria, también han apartado un espacio en la JES, para estar al tanto de lo que ocurre.

Los correligionarios de Gutiérrez, afirman que el empresario, suma más de 20.000 votos, con esta cantidad, no hay forma de que pierda la posición, pero aun así, quienes aúpan su propuesta consideran útil estar en la sede electoral, porque nadie sabe nada hasta que no no se termine el proceso.

José Arturo Paulino Almonte, fue apoderado por el candidato del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Marcos Álvarez, para pelear por sus votos, en la Circunscripción número uno. Álvarez, quien pasó el día de las votaciones recluido en un hospital afectado por coronavirus, estaría en desventaja, porque en esta demarcación coincide con Máximo Castro Silverio, reformista veterano, que ha ganado muchas batallas electorales, desde hace 36 años y quien Josué Brito, como su representante dice que está ganado.

No obstante, los representantes de la diputada Altagracia González, de la Fuerza del Pueblo (FP), alegan que la legisladora, tiene su puesto seguro.

Josué Brito, asegura haber sido testigos de como se hacen arreglos para favorecer candidatos en el proceso de la revisión de los votos y asegura, que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha enviado un vocero con un maletín de dinero que habría hecho reparticiones a personas, para defender sus candidatos.

Oficial.

“No podemos decir cuando vamos a terminar con esa validación”, ha dicho Haime Thomás Frías Carela, quien además atribuye el atraso del proceso de conteo de los votos preferenciales a que la mayoría de los delegados y personal de los colegios electorales, no saben llenar las actas.

Agregó que una vez terminado el proceso de la demarcación número dos y tres, retomarán el trabajo en la uno, pero, advierte el cuadre de las actas tomará tiempo.

Este sábado se habría terminado el conteo de la demarcación tres, según confirmaron empleados de la JES, a la redacción de acento.com.do en Santiago.

Tras las votaciones del domingo 05 de julio del 2020, algunos candidatos de diputados de distintos partidos han asignado observadores particulares del proceso de cotejos de las actas, adicional al trabajo del delegado político.

Entre los candidatos que han ido a defender sus votos a la sede de la Junta Electoral de Santiago, figuran Miguel Gutiérrez, Altagracia González, Nelson , Eugenia Fernández, Dilepcio Núñez, Marmolejos Stamy Colón y otros.

Según datos no oficiales, las candidaturas quedarían así.

Demarcación uno

Victor Suárez, PLD, repetiría.

Mayobanex Martínez, PLD, debutante.

Miguel Gutiérrez, PRM, debutante

Fauto Domínguez, PRM, debutante.

Leonardo Aguilera (hijo) PRM, debutante.

En discusión...

Mateo Espaillat, DxC, regresaría.

Altagracia González, FP, repetiría.

Maximo Castro Silverio, PRSC, repetiría.

Dharuelly D Aza, PRM, debutante.

Demarcación dos.

Francisco Diaz, PRM, debutante.

Benedicto Núñez, PLD, debutante.

Hilda Genao, PLD, repetiría.

Braulio Paulino, PRSC, repetiría.

Demarcación tres.

Víctor Fadul, PLD, repetiría.

Magda Rodríguez, PLD, repetiría.

Soraida Suárez, PRM, debutante.

Nelson Marmolejos Gil, PRM, debutante.

Luis René Fernández, PRM, debutante.

En discusión.

Felix Michel Rodríguez, PLD, debutante.

Víctor Mencía, PLD, repetiría