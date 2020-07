Presidente PRM Santiago llama compañeros a mantener humildad, transparencia y decoro”

SANTIAGO, República Dominicana.- Andrés Cueto presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), llamó este lunes a la familia de esa organización política a acatar el triunfo de este domingo con humildad, sin dejarse llevar de las pasiones.

En conferencia de prensa en la cual los perredistas agradecieron el apoyo logrado en las elecciones congresuales y presidenciales, Cueto indicó que la militancia, dirigencia, así como quienes ocupen cargos en el Gobierno encabezado por Luis Abinader, Raquel Peña y el PRM, deben verse en el espejo del Partido de Liberación Dominicana (PLD), que ha sido derrotado porque el pueblo se cansó su arrogancia, falta de humildad y culto a los actos de corrupción.

“Desde aquí aprovecho para pedirle a nuestro compañeros que mañana estaremos apoyando a Luis Abinader en el tren gubernamental, no perder la humildad, no perder la prudencia, no vanagloriarnos humildad, transparencia, decoro”, dijo Cueto.