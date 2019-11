Foto: Emil Socias/Acento.com.do/Héctor Guzmán

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán afirmó este lunes que las medidas contra el transfuguismo político contempladas en la Ley de Partidos, y que le impiden al expresidente de la República, Leonel Fernández aspirar a un nuevo mandato por un partido diferente al de la Liberación Dominicana (PLD) fueron introducidas por el Partido Revolucionario Moderno.

Guzmán, a través de una nota remitida a los medios, señaló que dichas disposiciones originalmente no estuvieron en el proyecto de ley presentado por la Junta Central Electoral (JCE) y que las medidas fueron aprobadas a unanimidad en la comisión bicameral del Congreso Nacional que las conoció “porque entendíamos que eso era saludable para los partidos políticos”.

Citó que en sus propuestas contra el trasfuguismo, el PRM iba más lejos, ya que en el artículo 51, no solo establecía que se prohibiera que un dirigente que participó en un proceso de convención de un partido no podía participar en otro, sino que establecía también “que eso se considerara como un crimen electoral y que se sancionara el partido y al dirigente que hiciera eso”, pero eso último, dijo, no se aprobó.

El alto dirigente del PRD expresó que el hecho de que ahora los perremeístas estén auspiciando candidaturas de otro partido “a mí me llama la atención, cuando ellos son los autores de esas medidas”, en franca alusión al transfuguismo político.

Recordó que todos los dirigentes de los partidos políticos reconocidos, y los lideres, aprobaron una ley de partidos, una ley electoral, y dos reglamentos de la Junta; uno para las primarias y otro reglamento para los partidos que iban a convenciones y encuestas para escoger sus candidatos.

“Estamos hablando de dos leyes y dos reglamentos, y en esos cuatro instrumentos legales, está prohibido que tu hayas participado en una primaria de un partido y quiera ser candidato por otro”.

Aseguró que si es permitido que un dirigente pueda postularse en otro partido – en el caso de Fernández –, todo el dirigente que participó en el proceso de primarias del PRM o del PLD tendría el igual derecho.

“Yo me pregunto, cuando veo algunos amigos del PRM con los cuales compartía y analizaba esos proyectos de leyes (partidos y electoral), ¿cómo usted se queda callado y auspicia algo contrario a lo que usted escribió, y que si hoy eso está en la ley de partidos fue porque usted lo puso?”, cuestionó Guzmán.

Sostuvo que se debe ser coherente, tener responsabilidad ante el país, por lo que “el primero que debiera estar diciendo que eso no se puede hacer es el PRM, y ahora lo veo promoviendo en transfuguismo y aliado a esa gente. Son cosas que uno no entiende en política”.

Apuntó que en la elaboración de la propuesta trabajó una comisión compuesta por él, Milagros Ortiz Bosch, Salvador Ramos, exjuez de la Junta; César Sánchez, técnico electoral de los mejores del país; Tirso Mejía Ricard, Robert Arias, encargado de informática del PRM. “Nosotros hicimos nuestro proyecto con todas esas posiciones”, concluyó.