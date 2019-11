PC a Navarro: “Usted también sería testigo de las violaciones a las leyes si bajara de la posición en que se encuentra”

Foto: Acento.com.do/Fuente externa

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El movimiento cívico Participación Ciudadana, respondió la mañana de este martes a las declaraciones emitidas por Andrés Navarro, el cual afirmó que la entidad de actúa con “irresponsabilidad”, en referencia al informe divulgado por la entidad en el que se informó sobre la compra de votos en las primarias del pasado seis de octubre.

A través de una carta firmada por el coordinador general de la organización, Heiromy Castro, el movimiento indicó que causó sorpresa y decepción el pronunciamiento del miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmando que sus observadores comprobaron las transacciones denunciadas en el informe, además de la exhibición de fajos de dinero y regalos en casi todos los procesos electorales.

«Nuestros observadores no cuentan anécdotas, no se inventan nada, ellos sólo ven y reportan lo que ocurre a la vista de todo el que quiere ver y no únicamente el día de la elección sino durante todo el proceso», destacó la entidad en la comunicación divulgada este martes.

«Usted también sería testigo de las innumerables violaciones a las leyes y prácticas deleznables en que incurren sus compañeros de partido y también políticos de otras denominaciones, si bajara de la posición en que se encuentra para enfrentarse con la dura realizad de un sistema político que ya no puede ganar elecciones limpiase incuestionablemente, resultando en candidatos y autoridades cuya legitimidad la cuestionan sus propias acciones y no nuestra organización», agregó la entidad.

“Lamentablemente, siempre son los que están en el poder los campeones de estas prácticas que denigran al país y afectan la democracia».

Documento para descarga:

Carta Ándres Navarro