“Exijo que se exhume el cadáver”, Leonel reitera demanda de auditoría forense a equipos usados en las primarias

Foto: Acento.com.do/Archivo/Leonel Fernández

Franchesca Núñez/ Especial para Acento.com.do

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El expresidente Leonel Fernández volvió a exigir este lunes 14 que se realice una auditoría forense a los equipos utilizados durante las pasadas primarias del 6 de octubre.

Durante un discurso pronunciado este lunes frente a la sede de la Junta Central Electoral (JCE), el exgobernante sostuvo que “no puede quedar crimen impune si se puede realizar la autopsia”, en referencia al análisis de los equipos electrónicos.

“Estamos exigiendo que este crimen realizado el 6 de octubre no se quede sin que se le realice la autopsia correspondiente”, indicó el también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Si el cadáver del fraude electoral fue inhumado con las decisiones de la JCE del cómputo final del resultado y proclamación del candidato, exijo que se exhume el cadáver”.

Fernández requirió una “profunda investigación” de lo que volvió a calificar como un fraude en el que, según sus palabras, fue afectada la democracia. Demandó además que los culpables sean llevados a la justicia conforme a los preceptos legales.

Asimismo, indicó que agotarán los medios legales en el país y el plano internacional para “defender la democracia”.

De igual forma, el expresidente reiteró que los equipos empleados por la JCE, no fueron auditados a pesar de que meses antes de la celebración de las primarias se contrató una compañía internacional para esos fines.

“En febrero de este año la JCE tomó por resolución contratar a una empresa internacional de reconocida reputación técnica para realizar una auditoría técnica al código fuente del software que se utilizaría en el sistema. Pasó marzo, febrero, junio, julio, agosto, septiembre sin auditoría. Habían pasado más de seis meses y le habíamos pedido por escrito a la JCE que hiciera esa auditoría técnica porque de lo contrario no se certificaría el sistema. Cuando le preguntamos a la JCE por qué no se hizo nos dijeron porque el Gobierno no había entregado los fondos requeridos en el tiempo dado”, subrayó.