Foto: Acento.com.do/Fuente externa

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Ramón Peralta, aseguró este martes que confía plenamente en la Junta Central Electoral (JCE), porque se realizaron unas primarias abiertas “transparentes, limpias y claras”, por lo que hay que respetar los resultados.

“Estamos frente a un proceso electoral que lo vivió el pueblo dominicano, donde votaron más de dos millones de personas, donde la gente vio la transparencia con que se votó. Un proceso bueno y válido, transparente, donde fluyeron los datos, donde se vivió la trasparencia de ese proceso en las mesas, las casas, en la televisión”, expresó Peralta.

Entrevistado en el programa El Sol de la Mañana, Peralta lamentó el “pataleo” del precandidato presidencial Leonel Fernández. Deploró que siendo él una figura que ha tenido una historia importante en el país, protagonizara la alocución del pasado lunes y le mintiera al pueblo dominicano al decir que se alteraron los resultados de las primarias.

Dijo que el expresidente Fernández no ha mostrado ninguna evidencia de adulteración de los resultados. Entiende que Fernández como todo ciudadano tiene el derecho de pedir las revisiones de lugar en el conteo de los votos, pero debe presentar los alegatos de manera correspondiente.

“Decir que más de siete mil máquinas fueron clonadas con el servidor central como lo dijo Fernando Fernández, no se puede hablar mentira de esa manera y que el pueblo se engañe de esa manera, diciendo que se pusieron USB en cada máquina”, enfatizó Peralta.

El miembro del Comité Central del PLD afirmó que el candidato Gonzalo Castillo ganó en 24 provincias, mientras que Fernández en ocho. “Nuestro candidato no tiene tasa de rechazo y Gonzalo es el candidato potencial para nosotros ganar las elecciones y eso va a suceder y lo veremos sin ninguna duda”, precisó.

Destacó que en estas elecciones Gonzalo Castillo surgió como un fenómeno electoral en tan solo 30 días. “Un día 8 como hoy se anunció al país al candidato del danilismo; hace 30 días y comenzar desde ese momento a organizar en todo el país nuestra fuerza, fue una labor histórica y titánica. Es un candidato que reúne las condiciones y que el pueblo lo asimiló”, expuso.

Peralta afirmó que el PLD es un partido que tiene vocación democrática y de poder “y que independientemente de lo que haga Leonel Fernández o Danilo Medina va a trabajar para conservar el poder, y vamos a trabajar unidos. Lo ideal es que Leonel recapacite y se sume porque sería mal visto para la historia que él intente algo para que su partido pierda”.

Igualmente, manifestó que estas primarias abiertas sirvieron para demostrar la fortaleza del PLD, el cual cumplirá 16 años en el poder, y no puede permitir que nadie le dañe la posibilidad de mantenerse en el poder para el beneficio del pueblo dominicano.

“Todos los peledeístas quieren ganar porque se sienten orgullosos de su partido, y el PLD logró ser un partido de la esperanza y eso el pueblo no va a dejar que se pierda. Por eso apostamos siempre a la unidad, pero la unidad la queremos para ganar no para perder porque nosotros no podemos hacer que por caprichos se ponga en juego lo que hemos ganado. Vamos a trabajar unidos con todos los que quieran trabajar”, expresó Peralta.