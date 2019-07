SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Representantes del movimiento Bien Común acudieron a la Junta Central Electoral (JCE) para solicitar de manera formal el documento que emitió la institución exigiendo que no utilizaran ese nombre porque forma parte del lema del partido Unión Demócrata Cristiana (UDC).

“Hay un partido que tiene un lema que tiene parte del nombre de nosotros, pero de ninguna manera ese lema es el nombre que estamos utilizando”, especificó Jonathan Liriano, parte de Bien Común.

Los integrantes manifestaron que se enteraron vía prensa que UDC, el partido de Luis Moreta “El gallo” sometió ante la ley a distintos miembros de la agrupación por el supuesto uso ilegal de la denominación “Bien Común”.

UDC depositó ante la Fiscalía del Distrito Nacional una querella en contra de Natalia Mármol, Jonathan Liriano, Franiel Genao, Jaime Rodríguez, Ico Abreu y Heidy Adón donde solicitan implicaciones penales como el pago de cinco millones de pesos y pena de cárcel por tener un nombre que aparece en una parte del lema de su partido.

“Bien Común no es un partido político, no es un movimiento político y no se tiene planteado un reconocimiento electoral ante la Junta”, Jonathan Liriano.