En el Día del Maestro: Frases que motivan para continuar

Hoy, 30 de junio, se celebra el Día del Maestro en República Dominicana. Esta fecha fue establecida mediante la Resolución No.6-39, suscrita el 6 de junio de 1939 por el Secretario de Estado de Justicia, Educación Pública y Bellas Artes, Licdo. Virgilio Díaz Ordóñez.

La efemérides es propicia no solo para felicitar a la clase magisterial, sino también para expresar que a pesar de todas las dificultades aún por superar, ser docente implica un trabajo de múltiples facetas, que aparte de enseñar lo que se plantea en los curricula, “es impulsar a aquellos que no saben o que olvidan que esa fuerza está dentro de ellos; es mostrarles que creemos en lo que son y en lo que pueden ser; es retarlos para que sean mejores; es ayudarlos a levantarse de sus fracasos y a descubrir sus fortalezas”.

A continuación, estas frases de destacados hombres y mujeres de tiempos distintos que han “visto la educación como el motor que mueve y moverá el mundo”. Sus grandes ideas, aunque resumidas en unas cuantas palabras, invitan a la Comunidad Educativa Dominicana y a la sociedad en general a la reflexión, pues es perentorio recuperar el prestigio de la Profesión de Profesiones, que en los últimos tiempos ha decaído y está repercutiendo en la calidad de la educación preuniversitaria, una responsabilidad que compete a todos como país. Las mismas se presentan en dos grupos referidos a la importancia de la educación y el oficio del maestro.

Importancia de la educación

“Hay dos tipos de educación, la que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir” (Anthony de Mello, sacerdote jesuita y psicoterapeuta indio, 1931 – 1987).

“Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él” (Emmanuel Kant, filósofo alemán, 1724– 1804).

“La vida debe ser una incesante educación” (Gustave Flaubert, escritor francés, 1821 – 1880).

“La educación consiste en enseñar a los hombres, no lo que deben pensar, sino a pensar” (Henry Brooks Adams, novelista, historiador y periodista estadounidense, 1838 – 1918).

“El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos, y no para ser gobernados por los demás” (Herbert Spencer, filósofo, psicólogo y sociólogo británico, 1820 -1903).

«La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida en sí misma» (Jhon Dewey, filósofo, pedagogo y psicólogo estadounidense, 1859 – 1952).

“Lo que se dé a los niños, los niños darán a la sociedad” (Karl Augustus Meninger, psiquiatra y psicoanalista estadounidense, 1893-1990).

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” (Nelson Rolihlahla Mandela, activista, abogado y político sudafricano, 1918 – 2013).

“La educación es la llave para el éxito en la vida, y los maestros tienen un impacto duradero en la vida de sus estudiantes” (Solomón Porfirio Ortiz, político estadounidense, nació en 1937).

“Educar una persona en la mente pero no en moral es educar una amenaza para la sociedad” (Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, 1858 – 1919).

El oficio del maestro

“Aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres, porque aquellos solo les dieron vida, estos el arte de vivir bien” (Aristóteles, filósofo, nació en el año 384 a. C. en Estagira, hoy Stavros, Grecia.

“Educar en la igualdad y el respecto es educar contra la violencia” (Benjamín Franklin, político, científico e inventor; estudioso de la electricidad, considerado uno de los padres fundadores de Estados Unidos, 1706 – 1790).

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo» (Benjamín Franklin).

“Los buenos profesores son caros; pero los malos, lo son todavía más” (Bob Talbert, periodista estadounidense, 1936 – 1999).

“Un buen profesor tiene que ser capaz de ponerse en el lugar de quienes encuentran difícil avanzar” (Eliphas Levi, autor francés 1810 – 1875).

“El maestro deja una huella para la eternidad; nunca puede decir cuándo se detiene su influencia” (Henry Brooks Adams, hombre de letras e historiador estadounidense, 1838 – 1918).

“El trabajo del educador es enseñar a los estudiantes a ver la vitalidad en ellos mismos” (Joseph John Campbell, mitólogo, escritor y profesor estadounidense, 1904 – 1987).

“Quien se atreve a enseñar, nunca debe dejar de aprender” (John Cotton Dana, bibliotecario estadounidense, 1856 – 1929).

“Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas” (José Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español, 1883 –1955).

“Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos” (Lucius Annaeus Seneca, filósofo romano, 4 a. C. – 65 d. C.).

“Una cosa es saber y otra saber enseñar” (Marco Tulio Cicerón, orador, político y filósofo italiano, 106 a. C. – 43 a. C.).

“El buen maestro hace que el mal estudiante se convierta en bueno y el buen estudiante en superior” (Maruja Torres, periodista y escritora española, nació en 1943).

“La educación no crea al hombre, le ayuda a crearse a sí mismo” (Maurice Debesse, pedagogo francés, 1903 – 1998).

«Un niño puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea» (Paulo Coelho, novelista y escritor brasileño, nació en 1947).

“Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida” (Pitágoras de Samos, matemático, filósofo y místico griego, 582 a. C.- 496 a. C.).

“El educador es el hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles” (Ralph Waldo Emerson, escritor, filósofo y poeta estadounidense, 1803 -1882).

“Enseñar es un ejercicio de inmortalidad” (Rubem Alves, psicoanalista, educador, teólogo, poeta y escritor brasileño, 1933 – 2014).

“El porvenir está en las manos del maestro de escuela” (Víctor Hugo, novelista, poeta y dramaturgo francés, 1802 – 1885).

“El maestro mediocre cuenta. El maestro corriente explica. El maestro bueno demuestra. El maestro excelente inspira” (William Arthur Ward, escritor estadounidense. 1921 – 1994).

¡Muchas Felicidades Colegas!