SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El experto en Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Antonio González, consideró de urgente la implementar importantes y fuertes medidas y acciones para hacerle frente a los graves y crecientes daños que está causando el calentamiento global al medioambiente y a los recursos naturales de nuestro país.

Según afirma el también miembro de la Academia de Ciencias, el calentamiento global, causante de los efectos negativos del cambio climático está afectando a todos los países del mundo, impacta en la República Dominicana con las variaciones climáticas, que por el aumento de la temperatura están produciendo, la degradación de los bosques y los ecosistemas, la degradación de las aguas, la erosión de los suelos, la modificación d ecológica de los recursos marinos , la destrucción de la playas , la desertificación y las prolongadas inundaciones y sequías que cada año viene afectando el territorio nacional.

Al comparecer al programa Periodismo y Sociedad que producen Andrés Matos, por el canal 6, el doctor Juan Antonio González, analizó los distintos problemas por los cuales están atravesando el medio ambiente y los recursos naturales del país y del mundo.

Entre las medidas recomendadas está crear una Ley de Ordenamiento Territorial, teniendo en cuenta los planes de desarrollo económico y social, fundamentales para la implementación de proyectos comerciales agropecuarios, mineros, construcción, habitacionales, entre otros.

Además, la aprobación de la Ley de Aguas y saneamiento, implementar políticas de adaptación al cambio climático, enfocadas a controlar y disminuir sus efectos negativos al medioambiente y los recursos naturales.

Recuperar y restaurar los ecosistemas y las áreas degradadas para ser incorporadas a la Estrategia Nacional de desarrollo (END), enfrentar la pobreza, considerada como un factor de degradación medioambiental y los recursos naturales.

Cita como urgente el respecto y cumplimiento de los mandataos de la Constitución de la república y las leyes adjetivas del país, tales como la 64-00, 202-04 de Áreas Protegidas, y la Ley 147-02 sobre Vulnerabilidad.

Sugirió el cambio de modelo de desarrollo económico actual por otro donde tomen en cuenta premisas importantes para la inclusión social de la mayoría, procurando la reducción de la pobreza, aplicando una mejor distribución de las riquezas producidas, para lograr mejores condiciones humanas en la dimensión medioambiental.

Reclamó poner en vigencia la recomendación del Eje Estratégico IV de la END, convertido en Ley, que se refiere a la implantación de un manejo sostenible del medioambiente y una adaptación adecuada a los efectos del Cambio Climático.

Sugiere un Acuerdo por el Medio Ambiente y los recursos naturales.

Así mismo consideró la necesidad de llamar con carácter de urgencia a las Altas Instancia del País a crear un acuerdo por el medioambiente y los recursos naturales, en el cual estén representados los diversos sectores de la sociedad e instituciones comprometidos con el desarrollo económico, social y medioambiental de la nación.

Entre estos sectores resalta las universidades, Academia de Ciencias, los Ministerios de Minera, Medio Ambiente y de Desarrollo Económico, la CEDEE, el CONEP, la LMD, la Cámara Minera de la RD, el INDRHI, la CAASD, INAPA, así como las ONGs, personalidades destacadas y preocupadas por el problema ecológico, Paridos Políticos, entidades internacionales, entre otras.

Manifestó que la destrucción de los bosques por diferentes causas, entre las que cita, la contaminación de las aguas de los ríos y de los mares, aguas negras, aguas servidas, aguas agrícolas y depósitos de plásticos, así como también la eliminación de la biodiversidad y la contaminación del aire por las emisiones de gases tóxicos emanados por las industrias, plantas eléctricas y automóviles.

También dijo que el derretimiento de hielo de los glaciares y los polos, que está causando el ascenso de los niveles de los mares, impacto de los ecosistemas, trastornos del régimen pluviométrico y la aparición de eventos climáticos como son prolongadas sequías, grandes inundaciones, ciclones y huracanes que están produciendo daños importantes en la economía, la sociedad y el medio ambiente.

Consideró como muy preocupante que a la fecha el Acuerdo de París no haya podido entrar en vigor, debido a la oposición de algunos países, que como Estados Unidos no le han brindado el debido apoyo, movido por el interés económico, tal como lo afirmara el actual presidente de ese país, Donald Trump, quien ha manifestado en varias ocasiones que los términos de ese acuerdo no le convienen a la economía de su país.