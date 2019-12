PRM rechaza permiso de la JCE para que funcionarios hagan campaña

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó este domingo la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que permite la participación de funcionarios en campañas políticas luego de su horario laboral.

En un comunicado, el PRM afirmó que esta resolución no es equitativa y responde a una incompleta interpretación al artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral.

«La Junta Central Electoral hace interpretación incompleta al artículo 196 de la ley 15-19 pues no cita lo que dispone el artículo 284 sobre Delitos Electorales que sanciona a los funcionarios administrativos o judiciales que se mezclaron en los actos electorales usando su influencia oficial para las elecciones», afirmó el delegado del PRM ante la Junta, Orlando Jorge Mera.

La formación opositora recordó que había denunciado esta práctica anteriormente y había exigido al presidente, Danilo Medina, y sus funcionarios abstenerse de participar en proselitismo político.

Abinader: “últimas decisiones de JCE muestran tendencia acomodar la ley al poder”

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y fuerzas aliadas condenó la resolución 33-2019 de la Junta Central Electoral «por ser acomodaticia a los intereses políticos del gobierno».

“El hecho de que un funcionario que maneja fondos públicos haga campaña en horario no laborable no garantiza que no use los recursos del Estado en favor de sus intereses políticos”, dijo Abinader.

“Es condenable desde todo punto de vista que la JCE no esté observando, día a día un comportamiento acorde con el mandato constitucional que le ordena organizar y celebrar justas electorales equitativas, pulcras y trasparente”, afirmó.

El candidato aseguró que ante las acciones equivocadas de la Junta Central Electoral «la sociedad dominicana debe mantener una actitud vigilante y alerta para evitar una crisis política que implicaría un grave retroceso para el país».

Durante un acto en Mao, Abinader criticó la participación política de los principales funcionarios gubernamentales en actividades electorales en violación a la ley electoral y la constitución de la República.

La resolución de la JCE, adoptada el pasado jueves y divulgada este fin de semana, efectivamente permite a los funcionarios participar en la campaña electoral de 2020 fuera de su horario laboral.

LEA AQUÍ NOTA DE ACENTO SOBRE LA INICIATIVA DE LA JCE

Sin embargo, excluye de esta norma a los funcionarios que por su posición requieran aparatos de seguridad especiales, con la salvedad de que estas medidas de seguridad no afecten al normal desarrollo de las actividades organizadas por organizaciones políticas, religiosas o sociales.

Asimismo, la JCE prohíbe a los funcionarios el uso de recursos públicos en provecho de los candidatos o para realizar actos proselitistas.

La resolución de la JCE regula, de este modo, el artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que prohíbe a los funcionarios participar en la campaña.

El párrafo III de ese artículo afirma: «Los funcionarios públicos que administran recursos del Estado no podrán prevalerse de su cargo, para desde el realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato. Tampoco podrán hacer uso de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución u órgano del Estado a la cual prestan su servicio».

El artículo 284, al que alude el PRM, sanciona con penas de cárcel de seis meses a dos años a «los funcionarios administrativos o judiciales que se mezclaren en los actos electorales, usando de su influencia oficial para las elecciones».