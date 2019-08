No es la primera ocasión en que esta joven abogada ha asumido una actitud firme ante situaciones de falta de transparencia o irregularidades con fondos bienes del patrimonio público. Antes renunció de la Consutoría Jurídica de la Administración de los Comedores Económicos, por no estar de acuerdo con disposiciones de sus superiores que violaban la ley. Una situación similar le hizo renuncia del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), en donde estuvo a cargo temporalmente de la Comisión de Ética.

La licenciada Frías reiteró que cursó una maestría en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales, de la cual pagó la midad del costo porque obtuvo una media beca. Pero deja claro que IGLOBAL de FUNGLODE pidió dinero a su nombre, sin su autorización, para una supuesta maestría en Alta Dirección Pública, estudios que ella no inscribió, no solicitó y nunca cursó en la entidad.

«Y, finalmente, también fue un error haber transferido mis datos personales a un tercero sin mi consentimiento.

«Es importante señalar que la erogación de los fondos públicos hacia el IGLOBAL fue por el concepto de ayuda económica hacia mi persona para la realización del Máster en Alta Dirección Pública, que en caso de ser una información cierta, yo debería estar cursando en la actualidad el referido programa de estudios. Pero no es así, porque no cursé ni curso esa maestría en IGLOBAL, nunca la solicité, nunca la inscribí ni mucho menos solicité ayuda económica para hacerlo ni autoricé que se pidiera dinero en mi nombre para tales fines.

«En ese sentido, me gustaría que me mostraran una documentación donde indique mi inscripción en ella, así como también la solicitud de ayuda económica para cursarla.

«Cabe resaltar que no le otorgué a esta institución mi consentimiento para que utilizara mis datos personales para estos fines u otros. Nunca este instituto me informó sobre esta transacción. La Ley No. 172-13 sobre la Protección de Datos es bien clara. Su Artículo 5 Numeral 4 establece lo siguiente: «El tratamiento y la cesión de datos personales es ilícito cuando el titular de los datos no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso y consciente, que deberá constar por escrito».

«Dicho sea de paso, aún espero respuestas formales de esta institución».

Contenidos relacionados: