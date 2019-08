SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un cheque por 494 mil pesos junto a una carta dirigida a la Lotería Nacional se alza como la última novedad de un caso que enfrenta al Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales Iglobal y a la abogada Fernanda Frías Peralta, que cursó en esa entidad una maestría en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales, pero la profesional niega que cursara, solicitara o que se inscriberia en otra maestría que se registra en la institución de FUNGLODE: Alta Dirección Pública.

Si alguien busca en República Dominicana un ejemplo reciente del significado de dicotomía (división de un concepto o una materia teórica en dos aspectos, especialmente cuando son opuestos o están muy diferenciados entre sí) le vendrá como anillo al dedo lo que dice la abogada Fernanda Frías Peralta, por un lado, y el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales Iglobal, por otro. Ella dice blanco exactamente donde Iglobal dice negro. Y viceversa…

La última prueba de ello esta carta conocida en las últimas horas, pero que data del 8 de abril de 2019, hace exactamente cuatro meses. En ella, Iglobal, de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), propiedad del expresidente Leonel Fernández, le comunica a la Lotería Nacional que le está devolviendo 10 mil dólares en pesos dominicanos. Es decir, 494 mil pesos con el cambio actual de poco más de cincuenta pesos por dólar.

La carta fue entregada personalmente a la dirección de Acento.com.do por el rector del IGLOBAL, Doctor Marcos Villamán. El académicao rehusó hacer una declaración pública y participar de una entrevista o de un debate con la abogada Fernanda Frías, y restó importancia a la denuncia.

El dinero devuelvto por IGLOBAL de FUNGLODE a la Lotería Nacional, explica la carta entregada por Villamán, es el precio de lo que cuesta cursar la maestría en Derechos Constitucional y Derechos Fundamentales ofertada por Iglobal y que la abogada cursó y de manera «asistida», según el brazo académico de FUNGLODE. ¿Qué dice la abogada? Que no cursó esa maestría, sin ni con ayuda.

La carta también dice que la abogada pidió ayuda económica para solventar el costo de esa actividad académica. Ante eso, Iglobal optó generosamente por becarla con el 50% y gestionó también generosa y exitosamente que la Lotería Nacional cubriera el 50% restante. Claro que aquí Iglogal se equivocó y en su carta admite que “erróneamente” le solicitó a la entidad de la suerte que aportara el 100%.

En agosto de 2018, la Lotería Nacional le entregó a Iglobal un cheque por 494 mil pesos y ocho meses después la segunda institución le envío otro cheque a la primera por esa misma cantidad. Una devolución centavo por centavo.

¿Qué dice la abogada? Que no solo que no cursó esa maestría, sino que no pidió ayuda económica ni a la una ni a la otra instancia

“Estamos optando por devolver la totalidad del pago recibido. Esto así, a los fines de que quede cerrado por completo cualquier consecuencia del error incurrido, y documentar ante ustedes y cualquier otro interesado, el hecho de que esta organización NO haya recibido pago alguno por concepto del apoyo que nosotros a su vez dimos a la Sra. Fernanda Frías Peralta”, dice el párrafo respectivo de la misiva firmada por Ramón E. Cruz, Director Administrativo de Iglobal.

