Colegio Pedro Francisco Bonó celebra XXVII graduación

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.-El Colegio Católico Nordestano Pedro Francisco Bonó, perteneciente al Distrito Educativo 07-06 y adscrito a la Universidad Católica Nordestana (UCNE), celebró la vigésima séptima graduación del nivel medio de la promoción FAITH 2020-2021.

El centro educativo graduó a 50 nuevos bachilleres, en un acto llevado a cabo en el Teatro Regional del Nordeste de la UCNE, presidido por el reverendo padre doctor Isaac García de la Cruz, vicerrector ejecutivo de la institución de educación superior, y por el director del Colegio, reverendo padre Federico de Jesús Canario.

El acto de la promoción FAITH, la cual debe su nombre a la sigla compuesta por la frase “Francisco Alberto: inigualable, tenaz y héroe”, inició con el desfile de graduandos, seguido de las notas del himno nacional dominicano y el canto universitario. El director del Colegio, realizó una oración, al momento de ofrecer las palabras de bienvenida.

Asimismo, el reverendo Isaac García de la Cruz, tuvo a su cargo las palabras de exhortación a los nuevos bachilleres, donde los felicitó, junto a sus padres y hermanos, por la conclusión de los estudios del segundo ciclo, y especialmente a los que dedicaron mayor tiempo a esforzarse y trabajar duro para obtener las mejores calificaciones.

“Sean lámpara que arde e ilumina, no mecha apagada ni sombra; sean fe, no incredulidad; sean honor, no deshonor; sean amor, no odio; a todo lo que hagan pónganle mente y corazón; abran puertas, que ustedes son jóvenes y, en su paso por la vida, respeten a todos, especialmente a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a quienes no pueden devolverle los favores que ustedes les hagan; con nuestro compueblano Pedro Francisco Bonó, el mentor de su Colegio, amen el estudio y las letras y, como su tocayo Francisco Alberto, inclínense ante el deber, no ante el poder”, manifestó.

La entrega de certificados fue realizada por los sacerdotes García de la Cruz y De Jesús Canario, así como también por la licenciada Johanny Cruceta, coordinadora curricular del Distrito Educativo 07-06, en representación de su director; el vicerrector académico de la UCNE, doctor Martín Ortega Then, y el director administrativo y financiero de la institución, licenciado Miguel Ángel Polanco.

Además, por la licenciada Isabel Ydelfondo, presidenta de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE) y Teresa Paula, coordinadora académica del centro educativo.

Luego de los graduandos recibir el diploma de culminación de los estudios del nivel medio, fueron reconocidos como estudiantes meritorios: Delladel Suárez García, Dianllely Mavel Vicente Grullón, Emelyn Alvarado Vásquez, Frandy Liberato Paredes, Juan José Rodríguez Sánchez, Scarlett del Carmen Lizardo Taveras, Ynelsa Santos Añil, Alma Lora Paredes, Ana Sobierky Díaz Mercedes y Annell Genao Valerio.

También, por sus méritos académicos, obtuvieron reconocimiento, Anyelina Altagracia Ramos García, Karla Margarita Duarte Rodríguez, Raquel Gómez María, Welneliz Henríquez Gullón, Welneliza Henríquez Grullón y Wendely Michelle Cruz Paulino.

A la “Excelencia” fueron reconocidos: Crisleidy Jiminián Betances, Santiel Arias Paulino, Scarlet Melissa Ureña Paulino y Tiffany Victoria Rosario Reyes, quienes además de pergamino, recibieron medalla de reconocimiento.

Como máxima excelencia, mayores índices de la promoción, el Colegio reconoció entregando certificado y una placa, a Yelianny Nicol Fernández Henríquez y Algenis Almonte Paulino.

El centro educativo entregó reconocimiento a Tiffany Victoria Rosario Reyes, por poner de manifiesto el valor de la responsabilidad; a Santiel Arias Paulino, por el valor de la colaboración, y por el esfuerzo a Diogerfys Enmanuel Jerez María e Inmarlin Padilla.

Por ser una madre ejemplo y modelo de responsabilidad y por su apoyo al colegio, se hizo el reconocimiento especial a la señora Daniela Paulino.

Las palabras de gratitud en nombre de la nueva promoción de egresados, las expresó la máxima excelencia Yelianny Nicol Fernández Henríquez, quien agradeció a los docentes, y a todo el personal del colegio, por los conocimientos transmitidos, por cuidar de ellos, por inculcar valores, y por ayudarlos a afrontar los desafíos que implicó su último año, el cual estuvo marcado por la pandemia de la Covid-19.

El Comité de graduación manifestó su agradecimiento a los docentes y director del colegio, haciendo entrega de pergaminos de reconocimiento, así como también de placas.

En el acto, los graduados, Tiffany Victoria Rosario Reyes y Frandy Liberato Paredes hicieron entrega del banderín a los estudiantes de quinto que iniciarán el sexto grado del segundo ciclo, Celainy López y Stephany Paula Cordero.

La graduación concluyó con la presentación artística de Argelia Francisco, Jorge Herrera, Andy y Alby Ramos, y con la proyección de un video que recogió las vivencias de los bachilleres durante sus años de estudios en el Colegio