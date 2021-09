ANJE celebra sexta edición con Conferencia Empresas Familiares

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) arribó a la sexta edición de su ya tradicional y emblemática Conferencia Empresas Familiares, un espacio que reafirma el compromiso de ANJE con el desarrollo de las empresas nacionales y con la recuperación económica de la República Dominicana.

Bajo el título “Conferencia Empresas Familiares: Construyendo la buena gobernanza”, la entrega del 2021 tuvo como principal enfoque las buenas prácticas del gobierno corporativo para la recuperación, en un escenario que permitió explorar los retos de la situación de crisis que ha traído consigo la pandemia del COVID-19 y las oportunidades de fortalecimiento para las estructuras empresariales familiares en el largo plazo.

Con el propósito de aportar hacia la solidez de las empresas en nuestro país, hemos dedicado la edición 2021 de la Conferencia de Empresas Familiares a la importancia del buen gobierno corporativo para la evolución y el éxito de las empresas”, manifestó Susana Martínez Nadal, presidenta de ANJE. “Es imprescindible, para lograr el acceso a nuevas fuentes de financiamiento, la implementación de buenas prácticas en el manejo directivo y el manejo de riesgo de nuestras empresas” agregó Martínez Nadal.

Esta 6ta edición contó con tres bloques de contenido, protagonizados por expositores locales e internacionales. El primero contó con la ponencia del presidente ejecutivo de Medisystem Holding S.A., el ecuatoriano Juan Sevilla, con 36 años de experiencia en el sector seguros y salud, quien presentó el tema “Gobernanza 101: de la experiencia a la práctica”.

A seguidas, el segundo bloque “Building an Impactful Family Business Board”, fue presentado por los consultores principales de The Family Business Consultant Group, Stephanie Brun de Pontet, reconocida experta en temas de sucesión y especialista en asesorar empresas familiares en transiciones importantes; y David Karofsky, especialista en asesorar empresas familiares sobre los desafíos inherentes a la empresa familiar. Este panel fue moderado por Lisa Morel, consultora en The Family Business Consultant Group.

Por último, José Luís De Ramón, economista y consultor financiero con más de 40 años de experiencia y pasado presidente de ANJE durante el período 1994-1995, presentó la ponencia “El rol transformador del director independiente en la empresa familiar”.

La “Conferencia Empresas Familiares: Construyendo la buena gobernanza” contó con la participación de socios, pasados presidentes, invitados especiales y sociedad civil, quienes se dieron cita para conocer de los mecanismos clave para que las empresas familiares, que representan una parte importante de la economía dominicana, naveguen las crisis y fortalezcan sus estructuras en el camino hacia la recuperación económica.

ANJE sumó la colaboración empresarial de la firma INICIA, Banco Popular, Grupo Martí, Grupo Rica, Humano Seguros, Mapfre Salud ARS, Universal Seguros, Cormidom, Grupo Puntacana, Zona Franca Las Américas, ERC, GCS Systems, United Capital, AFP Crecer, Centro Cuesta Nacional, Grupo Cometa, JP Advisors, Scotiabank y Banesco.

Además, Empresas Familiares contó con el patrocinio de Primma Valores, CCD, AFP Siembra, Blandino, Empresas Najri, Font Gamundi, Charo Decoraciones y Plus Legal, así como las marcas Coca Cola, Barna, Ecomensajería, Farmacia Carol, Regal Pack, Kastako, Zynk, Perrier, Presh y Todo Print