"Necesitamos cambiar esa ley, que no es de seguridad ni es social", proclama Coalición por Seguridad Social Digna

Lic. Francisca Peguero y Dra. Evelin Guerrero. Foto: © Mery Ann Escolástico Fecha:29/06/2021

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La sociedad dominicana necesita cambiar a fondo la ley que regula los servicios de salud y las pensiones, porque no tiene sentido social ni garantiza seguridad.

Con esa finalidad se creó la Coalición por la Seguridad Social Digna. La doctora Evelin Guerrero y la enfermera Francisca Peguero, en representación del movimiento social, resaltaron que a los únicos que protege y beneficia la actual legislación sobre salud y pensiones, es a los empresarios dueños de las empresas que intervienen en los servicios de salud y administran el dinero que ahorran los trabajadores para sus pensiones.

"Necesitamos cambiar esa ley, que no es de seguridad ni es social", expresó Francisca Peguero.

Indicaron en lugar de garantizar servicios, lo único que hacen las administradoras de riesgos de salud (ARS) es negar derechos a la ciudadanía y maltratar a los profesionales de la salud, desde las enfermeras hasta los médicos, incluyendo a radiólogos, bionalistas, entre otros.

Denunciaron que los médicos dependen de la voluntad de las empresas ARS, que son las que deciden cuáles médicos pueden atender a los pacientes afiliados, y cuáles no.

También denunciaron que los pacientes no tienen garantía de cobertura de los costos de los medicamentos, porque apenas se destinan 8 mil pesos al año para medicinas, la llamada "canasta" de medicamentos excluye muchos fármacos, se excluyen medicamentos porque en su fórmula incluya algún ingrediente no contemplado en la cobertura. El otro problema es que se han constituido cadenas de farmacias que se ponen de acuerdo sobre cuáles medicamentos distribuyen y cuáles no.

La Coalición por la Seguridad Social Digna, segúne explicaron la doctora Evelin Guerrero y la enfermera Francisca Peguero, se propone desplegar una campaña de concienciación de la ciudadanía, tal como se hizo en la lucha por el 4 por ciento del PIB para la educación.

Explicaron que el Estado dominicano debe destinar por lo menos el 4% del PIB para la salud de la ciudadanía, y constituirse en el verdadero rector del sistema salud, que a su juicio no debe contemplarse como un negocio cualquiera.

Las integrantes de la Coalición por la Seguridad Social Digna hablaron en el programa A Partir de Ahora, de Acento Tv.

