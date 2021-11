El mundo vuelve a estar bajo alerta por ómicron, la nueva cepa de COVID-19

Confirmados dos casos en Alemania

Dos pasajeros que aterrizaron el pasado 24 de noviembre en el aeropuerto de Múnich, procedentes de Sudáfrica, fueron confirmados, mediante PCR, como infectados con la variante ómicron del coronavirus, informó este sábado el Ministerio de Sanidad bávaro.

Tras conocer por la prensa las informaciones sobre la nueva variante, ambas personas pidieron que se analizara si en su caso se trataba de la misma.

El ministerio llamó a todas las personas que viajaron en el mismo vuelo a ponerse en contacto de inmediato con las respectivas autoridades sanitarias.

"Todas las personas que en lo últimos 14 días hayan estado en Sudáfrica deberían reducir inmediatamente sus contactos, someterse a un test PCR, explicitar su historial de viaje y ponerse de inmediato en contacto con el departamento de salud", agregó la portavozdel dicho ministerio en un comunicado.

El ministerio recuerda, además, que todas las personas que ingresen a Alemania procedente de uno de los ocho países catalogados ayer por el Instituto Robert Koch (RKI) de virología como zonas de riesgo por variante del virus deberán guardar cuarentena de 14 días, también si está inmunizados.

Antes de abandonar la cuarentena deberán realizarse, además, un test PCR.

"Tenemos que hacer todo lo posible para evitar la propagación de la nueva variante" tanto en Baviera como en Alemania, señaló la portavoz.

Señaló que "todavía no está claro hasta qué punto es más contagiosa esta nueva variante y si lleva a más hospitalizaciones" y agregó que hasta que la ciencia tenga las cosas más claras, es necesario ser prudentes.

En vista de las de por si elevadas cifras de contagio recordó que la población está llamada a reducir los contactos, a llevar mascarilla y mantener la distancia y sobre todo, a vacunarse.

Agregó que Baviera ha reaccionado con rapidez a la nueva variante y precisó que de los pasajeros llegados ayer de Ciudad del Cabo, 50 se encuentran en cuarentena en este estado federado.

En el caso de dos ciudadanos extranjeros que dieron positivo por SARS-CoV-2, se está analizando si se trata de la variante ómicron, precisó, y añadió que estas dos personas se encuentran aislados en un hotel ya que no tienen residencia en Baviera.

La portavoz apeló a los ciudadanos a no viajar a los países catalogados como zona de riesgo por variante y subrayó que de momento todavía no están claros los efectos la misma, pero señaló que "es al menos tan contagiosa como la variante delta, y posiblemente más peligrosa".

Esta mañana, el ministro de Asuntos Sociales del estado federado de Hesse, Kai Klose, informó a través de su cuenta de Twitter que "la variante ómicron ha llegado ya con una muy alta probabilidad a Alemania".

Se refería en concreto a un viajero procedente de Sudáfrica que presenta "varias mutaciones características de ómicron".

"Existe por lo tanto una sospecha elevada. La persona en cuestión se encuentra en aislamiento domiciliario", precisó.

El viajero, con la pauta completa de la vacuna contra la covid-19, había aterrizado el pasado 21 de noviembre en el aeropuerto de Fráncfort y comenzó a desarrollar síntomas a lo largo de la semana.

Se espera que el lunes se conozca el resultado de la secuenciación completa.

Klose apeló a todos aquellos llegados de África austral en la última semana a limitar sus contactos y a testearse.

Alemania declaró ayer zona de riesgo por presencia de la nueva variante ómicron tanto a Sudáfrica como a otros siete países de la región: Botsuana, Esuatini, Lesoto, Malaui, Mozambique, Namibia y Zimbabue.

Esta medianoche entran en vigor las restricciones para los viajeros procedentes de la región.

La declaración como zona de riesgo por variante implica que las aerolíneas procedentes de esta región podrán trasladar a Alemania únicamente a ciudadanos alemanes y que éstos deberán guardar, tras ingresar al país, una cuarentena de 14 días, también si están vacunados.

EE.UU. admite nueva variante podría haber llegado sin ser detectada

Anthony Fauci, asesor jefe del Gobierno estadounidense para cuestiones médicas, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/SHAWN THEW

El asesor jefe del Gobierno estadounidense para cuestiones médicas, Anthony Fauci, admitió este sábado que es posible que la nueva variante de la covid-19 identificada en el África austral ya haya llegado a EE.UU., pero aún no haya sido detectada.

"No me sorprendería que esté aquí y no la hayamos detectado todavía. Cuando tiene un virus que se transmite con tanta facilidad y ya hay casos en otros países a consecuencia de los viajes, casi invariablemente terminará llegando a todas partes", dijo Fauci en una entrevista en la cadena NBC.

Por el momento, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), aseguran que no han detectado casos de la cepa omicrón en el país.

A última hora del viernes, la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, fue la primera en declarar un estado de emergencia por la nueva variante, que entrará en vigor el 3 de diciembre y se alargará hasta, por lo menos, el 15 de enero.

Con esta medida, Hochul busca aumentar la capacidad de respuesta de los hospitales contra la covid-19 mediante la prohibición de llevar a cabo actuaciones no esenciales si se dan determinadas circunstancias y ampliar la capacidad del Gobierno estatal para comprar suministros médicos de emergencia.

La detección de esta nueva variante del África austral preocupa a la comunidad científica porque presenta una amalgama de más de 30 mutaciones que, si bien algunas ya se habían observado en otras variantes, como la beta, esta es la primera vez que se ven juntas.

Los temores a esta nueva cepa han llevado a varios países en todo el mundo, incluido en la UE, a cerrar el tráfico aéreo procedente desde países del sur de África, en especial Sudáfrica y Botsuana.

Estados Unidos, España, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Singapur, Canadá, Austria e Israel son algunos de los países que han suspendido los viajes de forma temporal o anunciado que impondrán restricciones.

Israel vuelve a blindar sus fronteras

Israel vuelve a cerrar sus fronteras a todos los extranjeros durante dos semanas para contener la propagación de la variante ómicron de la covid-19, de la que ya hay un primer caso en el país.

En gabinete interministerial de coronavirus se reunió esta noche de urgencia durante más de tres horas y decidió el cierre de los aeropuertos a vuelos internacionales de todo el mundo, así como reimponer la cuarentena obligatoria a los israelíes que regresen al país.

Israel se convierte así en el primer país del mundo en blindar completamente sus fronteras ante esta nueva variante y las nuevas restricciones entrarán en vigor la medianoche del domingo 29 al lunes 30 de noviembre, 24 horas después de su anuncio.

El Ministerio de Salud confirmó el viernes un primer caso de contagio con la nueva variante -un ciudadano israelí procedente de Malawi- y en estos momentos hay al menos otros siete casos sospechosos de estar infectados con la ómicron.

Los ciudadanos israelíes que regresen al país desde el extranjero deberán someterse a una cuarentena de tres días si están vacunados y de siete si no lo están; y en ambos casos necesitarán una PCR negativa antes de salir de aislamiento.

Para los extranjeros que, bajo casos excepcionales, puedan ingresar a Israel deberán hacer cuarentena en los llamados "hoteles covid" controlados por el Estado y bajo estricta vigilancia.

Israel decidió ayer incluir a 50 países africanos -todos excepto el Magreb y Egipto- en la "lista roja" ante la aparición de la nueva variante, mucho más contagiosa y resistente al tener más de 30 mutaciones, lo que prohíbe con viajes a y desde esos lugares bajo multa de 5.000 shékels (1.386 euros).

Los israelíes y residentes permanentes que regresen de alguno de los países de la "lista roja" deberán completar una semana de cuarentena en un "hotel covid" y luego otra semana en su domicilio.

"Aquellos que no han sido vacunados con la dosis de refuerzo están renunciando voluntariamente a tener esa protección esencial en un momento crítico", dijo el primer ministro, Naftali Benet, al inicio de la reunión, además de animar a las familias a que inmunicen a los niños de entre 5 y 11 años, una campaña que Israel empezó esta misma semana.

El gabinete también decidió restablecer que sea el Shin Bet (la Agencia de Seguridad de Israel) quien se ocupe de vigilar el estricto cumplimiento de las cuarentenas mediante el rastreo de los teléfonos móviles para cualquiera que de positivo al regresar de un país de la "lista roja".

El gobierno también decidió reducir el número de personas que se pueden reunirse en actos públicos, al pasar de 100 a 50, presentando el Pasaporte Verde, que acredita que son personas vacunadas o recuperadas de covid-19, aunque se mantienen los eventos por la festividad de Hanuka, una de las más importantes del calendario judío que empieza mañana, domingo.

Francia aislará a los casos contacto de ómicron aunque estén vacunados

El Ministerio francés de Sanidad indicó este sábado que los casos contacto de alguien que haya dado positivo o pueda estar contagiado con la variante ómicron del coronavirus deberán aislarse incluso si están vacunados.

"Toda persona contacto de riesgo de un caso posible o confirmado de la variante B1.1.529, independientemente de su nivel de vacunación, debe ser considerada como contacto de riesgo elevado y ser puesta en cuarentena", indica una circular recogida por los medios locales y enviada a los profesionales e instituciones sanitarias.

La Dirección General de Sanidad define como caso posible, entre otras categorías, a toda persona contagiada que haya estado en un país de riesgo de esta nueva variante en los 14 días anteriores a la fecha de los síntomas o del test.

Actualmente en Francia, donde no se ha detectado ningún positivo de la ómicron, un caso contacto de alguien infectado solo debe aislarse, durante siete días, si no está vacunado, si tiene la pauta de vacunación incompleta o si está inmunodeprimido.

Italia detecta un caso "atribuible" a la variante "ómicron"

El Instituto Superior de Sanidad (ISS) de Italia informó hoy que ha localizado un caso "atribuible" a la cepa "ómicron" del coronavirus detectada en Sudáfrica y que está sometiendo la prueba a una nueva confirmación, según un comunicado.

El genoma de este paciente ha sido secuenciado en el laboratorio de Microbiología clínica, virología y diagnóstica del Hospital Sacco de Milán (norte), con una prueba de una persona llegada de Mozambique y residente en la región de Campania (sur).

El paciente presenta buenas condiciones de salud, al igual que sus familiares, que algunos han dado positivo a la prueba del Sars-CoV-2 y ya se ha procedido a secuenciar el genoma.

Por el momento no se han detectado contactos positivos de esta persona con otras de Lombardía.

En cualquier caso, el resultado del paciente con la cepa "ómicron" está siendo sometida a una nueva confirmación.

La posibilidad de identificar rápidamente la nueva variante y rastrear los contactos ha sido posible gracias a la plataforma "Icogen", de datos compartidos, que han reconocido "inmediatamente" la presencia de mutaciones en el coronavirus.

El grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado esta cepa como una "variante de riesgo" cuyo avance coincidió con un fuerte aumento de las infecciones en Sudáfrica.

Esta nueva variante preocupa por el alto número de mutaciones que presenta y ha llevado a muchos países a suspender los vuelos y conexiones con África austral.

Es el caso de Italia, que ayer viernes prohibió la entrada en el país a quien haya pasado en los últimos 14 días en ocho naciones africanas como una medida de prevención.

Los países son Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Zimbabue, Malawi, Mozambique, Namibia y Esuatini (antes Suazilandia).