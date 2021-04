PRM se desliga de dirigente comunitario en Miami que exige puestos para compañeros

MIAMI, Estados Unidos.- La dirección institucional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el Sur de la Florida, representada por Edward Cruz, presidente de la entidad, se “desligó y lamentó”, los pronunciamientos del dirigente comunitario en la ciudad de Miami, José Álvarez”, quien habría reclamado a través de una carta pública al presidente de la República, Luis Abinader, “puestos para los dirigentes que trabajaron para elegirlo”, entre otras fuertes críticas en este orden.

En carta que colocó además en su red social de Facebook, Álvarez, muy reconocido por su labor comunitaria en Miami, donde desde su función en la Alcaldía, sirvió de facilitador para apoyar el país en momentos críticos tras el paso de huracanes y otras emergencias, dijo que es “inaceptable que no haya una respuesta para puestos de trabajo de los compañeros del partido”, según expresó, además de cuestionar el hecho de que a su juicio “los peledeístas siguen disfrutando del botín que se robaron ocultando sus fortunas millonarias en el extranjero.”

Reclamó la designación de un Cónsul que, según su criterio, “es una imposición”. “Es un abuso y falta de respeto que nos impongan a nuestros dirigentes un cónsul general y subalternos que nadie conoce y mucho menos que se llenen las vacantes con un personal, que no aportaron nunca nada ni apoyaron con sus recursos a la causa del cambio de gobierno”, indicó Álvarez, entre otros pronunciamientos, cita www.rosemarynews.com .

A estas fuertes aseveraciones, Edward Cruz, presidente de la Seccional Sur del PRM, dijo en carta enviada a este medio que, “los dirigentes del PRM de la seccional Florida sur son un ejemplo palpable del cambio, quienes han demostrado no solo lo organizados que están, sino la disciplina y apego a los estatutos que rigen el partido y entienden que se trabajó para un cambio real y no un quítate tú para ponerme yo y, por lo tanto, los cambios toman tiempo.”

“Nuestro presidente está dando los pasos necesarios para crear un sistema de gobierno que garantice el futuro de todo los Dominicanos, lo cual conlleva un esfuerzo, una organización y un sinnúmero de procesos que no se realizan de la noche a la mañana”, expresa el alto dirigente.

“La cultura de la gratificación instantánea es la que cohíbe al ser humano muchas veces capitalizar las mejores oportunidades, pues se desesperan pensando que si no se obtiene lo que se quiere de manera inmediata se corre el riesgo de no conseguir nada y no existe nada más erróneo que eso.”

“Apenas estamos comenzando, nuestro Presidente entiende que debe ser cuidadoso en las acciones a tomar pues sabe muy bien que la oposición le está cazando la pelea con una lupa atentos a cualquier error, y si analizamos bien está haciendo tan buen trabajo que por primera vez en la historia la supuesta luna de miel de 100 días va por más de 7 meses debido a que está actuando de manera coherente y eso debe ser apoyado, aplaudido y reconocido sin ser egoísta.”

“Trabajamos por un cambio, trabajamos con y por una visión y nuestro presidente no nos ha defraudado, al contrario cada día nos sentimos más orgullosos de haber trabajado como lo hicimos, la militancia del PRM en esta seccional ha entendido desde un principio que grandes logros requieren grandes sacrificios y nuestros compañeros se han comportado a la altura que han requerido las circunstancias, las consecuencias de 16 años de desgobierno no se desaparecen de un día para otro”, sostiene Cruz en su carta anexa en esta nota.

Empero, el presidente de la Seccional del PRM en FL, resalta que “el empresario José Álvarez, es un profesional justo quien viene trabajando por la comunidad Dominicana en el sur de la Florida desde hace varias décadas, y desde un principio expresó su apoyo a la candidatura de Luis Abinader desde el sector privado.”

“Si hoy existe un parque llamado Juan Pablo Duarte, se lo debemos en gran parte a ese gran amigo comunitario”, enfatiza Edward Cruz, al tiempo de agradecer intenciones de Álvarez y recordarle que, “existen medios institucionales para canalizar cualquier descontento si existiese alguno, lo cual no es el caso de la seccional”.

