Hipólito Mejía: “No me gusta el canciller, ni estoy de acuerdo con él, pero Luis es el que nombra”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El expresidente de la República, Hipólito Mejía expresó descontento con la labor que está realizando el ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez.

Sostuvo que de las “primeras fallas” de Álvarez es que no hace vida política. “Yo nunca he visto al Álvarez y no me interesa verlo”.

Su disgusto con el canciller también se sostiene sobre la base de que los puestos consulares y las embajadas en Europa eran ocupados por personas de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana y que por esto a quien hay que protestarle es a Luis Abinader, ya que es quien nombra al ministro.

“A mí no me gusta el canciller ni estoy de acuerdo con él, pero el que nombra es Luis, a Luis es que hay que hacerle la protesta y hagan comunicaciones porque yo realmente creo que hay que tener un canciller político, un canciller de nosotros que le duela nuestra gente allá y aquí”, dijo.

Reveló que cuando fue presidente el canciller hacía lo que él mandaba o se botaba y pidió un ministro que sea político, que “le duela la gente de aquí y de allá”