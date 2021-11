Vivir en el ayer

De haber vivido en los 1700 me hubiera gustado ser pirata secuestrador de doncellas. De haber vivido en los 1600, hubiera escogido ser gozoso miembro de la corte del Rey Sol. De haber vivido en los años veinte del siglo pasado me hubiera gustado acompañar a Gardel en sus primeras andanzas, gozar la bohemia en París, saludar personalmente a Capone, pasear por la ribera del Hudson en carro descapotable y ser testigo de las primeras luces de Charles Chaplin... Observen que no hablo del hoy ni de escribir una columna diaria (sobre todo cuando no aparece un tema que rompa la horrenda rutina de esta abrupta isla continente del Caribe)