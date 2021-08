Va en coche, pero…

Hasta ahora Luis va en coche, sí: para empezar no tiene oposición (un Partido de Liberación que no puede liberarse de sus estigmas, una Fuerza del Pueblo que no tiene fuerza ni pueblo y uno que otro teórico en el resto de izquierdas y derechas); tiene en franca retirada al Covid 19 como nadie más en América Latina; chin a chin se recupera la economía y el empleo; ni los yanquis ni los chinos lo atacan…Eso sí: todo eso podría convertirse en nada si no detiene el aumento galopante del costo de la vida (con una clase media que no tiene madre ni padre y que bien podría aguarle la fiesta en el momento que menos espera)