Una institución risible

Urge localizar a algún experto en investigación de cosas raras, para determinar la razón de ser de algo de lo cual se ignora para qué sirve, ya que no camina, por carecer de patas o ruedas; no vuela, por no disponer de alas; no habla, porque no tiene boca ni vocero, y ni siquiera hace señas, por ser mocho de lo que aparentan ser brazos. Se sospecha que es invento de políticos burlones o quizás de burócratas del Ministerio de Globos a la Deriva (o de “Administración Pública”) dados a hacer cosas sin ninguna utilidad. Este objeto totalmente inútil tiene un nombre muy cómico: “PEPCA” (que, por cómico, sólo provoca risa).