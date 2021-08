Una carta de Manolo Plata

Luego del asesinato de Maximiliano Gómez, en mayo de 1971, sus compañeros de exilio temieron que contra ellos se hubiese desatado una cacería humana. Fue por esta razón por la que Manolo Plata, que fungía como líder, ordenó que el grupo se dispersara por toda Europa. Una parte se fue a Italia, otra a Francia. El resto permaneció en Bélgica. Todos, sin embargo, fueron víctima de duras estrecheces económicas que los empujaron a buscar ayuda con los dirigentes de las distintas organizaciones de izquierda europeas.

La investigación que me condujo a la escritura de “Morir en Bruselas” me permitió dar con una prueba de estas gestiones, la cual comparto con los lectores de ACENTO.

Se trata de una carta enviada por Manolo Plata, Máximo López Molina y Gonzalo Pérez Cuevas, en la cual los revolucionarios dominicanos solicitaban ayuda a la Cuarta Internacional (organización trotskista). Dos razones me mueven a publicar este documentos inédito, desconocido en nuestro país. En primer lugar, es mi deber como investigador el hacer este aporte a la historiografía dominicana.

Pretendo, además, recalcar que “Morir en Bruselas” es, a pesar de lo que insinúan por lo bajo algunos interesados en que los dominicanos no conozcan la realidad de sus actuaciones, una obra sólidamente fundamentada en hechos. No es ni una novela histórica ni una historia novelada. La defino como una investigación disfrazada de novela, una investigación cimentada en una estricta metodología que he dado a conocer en la presentación de la obra. Este no es sino el primer aporte a nuestra historia. Seguirán otros. A continuación, comparto la transcripción de la carta.

Dirección de la IV Internacional

Paris (sic)

Queridos compañeros:

Por mediación de la Liga Comunista, organización de la Cuarta Internacional en Francia, nos dirigimos a ustedes para tratar a la dirección de la Internacional la situación política de la República Dominicana, sus perspectivas y solución.

Después de la gloriosa Revolución de Abril de 1965, librada por nuestro pueblo con el enemigo número uno de los pueblos y sus lacayos criollos, el imperialismo norteamericano, a través de su ministerio de Colonia la « O.E.A », impuso con la falsa electoral en 1966, en la Presidencia de la República al doctor Joaquín Balaguer; reelegido en 1970 en su segundo mandato a costa de muerte y terror.

Este peón imperialista se ha caracterizado por las siguientes características:

1ro. En lo político, ha desarrollado el terrorismo contra todo el pueblo, arrojando un balance de más de 1000 muertos y desaparecidos, pertenecientes a todas las organizaciones políticas de oposición incluyendo derechistas y fundamentalmente contra hombres del pueblo sin organización, entre las organizaciones más golpeadas, hay que destacar nuestro partido con 6 dirigentes del Comité Central. Ellos son: Henry Segarra, Guido Gil, Otto Morales, Amín Abel, Tito Montes y Maximiliano Gómez (El Moreno), asesinado en Bruselas. Más de 20 dirigentes intermedios y unos 10 dirigentes en prisión, además 15 dirigentes nacionales y regionales en el exilio, salidos a raíz del secuestro del coronel americano Donald J. Crowley en marzo de 1970.

2do. En lo económico, conversión de Santo Domingo en un mercado de Productos Americanos, exoneración de impuestos aduaneros a productos elavorados (sic) U.S.A., estrangulando así la industria nacional por la desleal competencia y arrendamiento de latifundios a través de contratos onerosos a firmas Norteamericanas para el Cultivo de Materias Primas Necesitadas por la industria americana; Explotación de nuestros yacimientos mineros de Acero, Níquel, Aluminio, Cobre, Azufre, Sal y yeso por emporios Yanquis; baja en la productividad de las empresas estatales, las cuales representan el 70% de la industria nativa, para justificar la entrega de las mismas al imperialismo yanqui ó (sic) a oligarcas balaguerista.

3º Ha hipotecado la Nación con empréstitos al imperialismo para construcción de obras suntuosas, alcanzando la deuda exterior un total de cuatro mil millones de dólares. Existe un desempleo de 400 mil hombres y una escala de 5000 personas que mensualmente ingresan a la edad de trabajo aumentando así 60.000 desempleados al año.

4to En lo militar las fuerzas armadas están asesoradas y dirigidas directamente por la Misión Militar Yanki, la cuál es la cuarta más importante en el mundo, por cada compañía de 150 hombres hay un oficial americano; Arrendamiento de nuestras islas adyacentes para instalación de bases militares estratégicas. Estas son: la Bahía de Samaná y la Isla Saona.

La situación de terror se caracteriza por un (1) muerto cada 30 horas, represión indiscriminada contra todas las organizaciones y a nivel del pueblo; contradicción pública en el seno de las Fuerzas Armadas, movilización de todos los sectores: obreros, campesinos, estudiantes, profesores y profesionales contra el terror y por el derrocamiento del gobierno; en los últimos días prisión y expulsión del país de un ex General anti-balaguerista implicado en un golpe de estado y Prisión de más de 25 oficiales de todos los rangos y clases.

Dada la incidencia de Nuestro Partido en el Seno del Pueblo y la responsabilidad asumida en la Presente Crisis para la cual hemos elaborado(sic) la Táctica de Golpe de Estado Revolucionario e Insurrección popular, teniendo como base para la resistencia contra el imperialismo al Campesinado y el Pueblo Armado; solicitamos a las organizaciones de la Cuarta Internacional su apoyo político y económico para enfrentar la presente situación.

En lo político solicitamos la denuncia internacional de la Dictadura Balaguerista, apoyada y sostenida por el imperialismo norteamericano, apoyo a las organizaciones en su lucha por la Liberación Nacional y por la unidad Popular. En lo económico, internamente se nos impone como necesidad acelerar los preparativos para el golpe de estado Revolucionario aprovechando la presente crisis del Gobierno y la movilización del pueblo y en lo externo introducir al país el núcleo de dirigentes que se encuentran en el exilio, producto del secuestro del coronel Crowley.

Confiamos enteramente en la tradicional política de internacionalismo proletario de la IV Internacional y agradecemos el apoyo político de los Camaradas de la Liga en Francia a raíz de los problemas de seguridad que se nos planteó a partir del Asesinato por la CIA del camarada Maximiliano Gómez en Bruselas.

Sugerimos el estudio y contestación urgente por vuestra parte del presente documento.

Con saludos revolucionarios les saludan por el Movimiento Popular Dominicano (MPD), Partido Marxista Leninista

Gonzalo Pérez Cuevas, Máximo López Molina, Manolo Plata

P.D. Para contestación favor de dirigirse a la siguiente dirección:

Srta Nazarena Navas/Pérez.

15, rue Paul Fort

Paris 14eme.