Un revulsivo en el escenario global

MADRID – En el eterno debate sobre la importancia del liderazgo y la personalidad en las relaciones internacionales, las turbulencias de los últimos cuatro años han decantado la balanza claramente hacia un lado. A estas alturas, ya no puede caber la menor duda: mucho depende de las manos que sostienen el timón y, en particular, de las que manejan el navío estadounidense. El profesor de Harvard Joseph S. Nye argumenta convincentemente que, al contrario de lo que defienden los analistas más escépticos, la política exterior no es ajena a las consideraciones morales. Podemos afirmar con rotundidad, pues, que la elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos representa una excelente noticia para el mundo.