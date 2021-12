Trabajos académicos: ensayo, tesina y tesis

El ensayo, la tesina y la tesis se elaboran en base a una declaración de la tesis, que consiste en una frase que indica lo que se quiere demostrar o de convencer al lector. En la literatura especializada se suelen comparar estos tipos de trabajos académicos, por tanto es importante identificar algunas de sus semejanzas y diferencias.

Un ensayo es el comentario libre en torno a un tema, ya sea científico, literario o informativo. Puede ser para contar una historia, describir un evento u otro. Aporta juicios de valor sobre cuestiones de interés general y temáticas científicas o humanísticas. No pretende demostrar nada, sino hacer pensar y reflexionar sobre un tema. En la tesis se trata la información de una manera nueva y presenta una visión integral de cómo se ha analizado el tema anteriormente. Por su parte, la tesina es un trabajo que permite al estudiante demostrar que posee las capacidades necesarias para realizar una investigación, así como el dominio del tema seleccionado. Ambas son más extensas que el ensayo.

La tesis es Ia idea central del ensayo o texto argumental, que es necesario sustentar con argumentos válidos y pertinentes. Conviene que la tesis aparezca tanto en el título como en la primera oración del primer párrafo. Esto ayuda al lector a saber de qué se va a hablar a lo largo de la argumentación. Cada párrafo debe estar relacionado con esta declaración de alguna manera. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en la irrelevancia. A continuación, la descripción de algunas particularidades de cada uno de ellos.

Ensayo. Es un texto en el que el autor analiza y da su opinión sobre un tema. Es un tipo de documento especialmente relevante en el ámbito académico, ya que muchos estudiantes deben realizarlo para demostrar sus aprendizajes en determinadas asignaturas. Versa sobre el desarrollo de un tema polémico que demanda un análisis profundo. Es la expresión del pensamiento libre y personal de un autor. No se rige por una estructura de redacción específica, ni tiene que documentarse exhaustivamente los puntos de vista. Se limita a expresar la percepción acerca del tema, de ahí que no todos los ensayos tengan citas bibliografías. Si es un trabajo investigativo sobre un tema en particular, se caracteriza por mantener un rigor científico en lo que respecta a su redacción y producción. Esto significa que se deben cuidar aspectos como el lenguaje utilizado y las fuentes de donde proviene la información que se proporciona.

Los ensayos se suelen dividir en críticos, argumentativos y expositivos. Como es un género literario libre, no hay reglas específicas para describirlo, aunque sí ciertas generalidades como: a) Libertad temática; b) Voz identificable del autor; c) Orden argumentativo libre; d) Extensión variada; y d) Bibliografía y citas si se utilizaron. La estructura del ensayo depende de su autor, pero también se utiliza la clásica división de introducción, desarrollo y conclusión.

En el ámbito académico es común escribir ensayos para motivar al estudiante a expresar con argumentos su opinión de forma libre y personal acerca de un tema. Este tipo de ensayo no necesita demostrar ninguno de los argumentos más allá de la fundamentación que da el alumno. Se emplea para enseñar al alumnado a crear una declaración de tesis y luego investigar información sobre esta declaración.

Todos los tipos de ensayos expresan puntos de vista personales acerca de un tema, sea sobre una obra literaria, un texto dramático, una causa social, una anécdota personal, una película, o un punto de vista político o religioso, entre otros posibles temas (Cáceres Ramírez, 2019). Todo ensayo se basa en argumentos y al mismo tiempo es crítico, ya que juzga una determinada cuestión. En la bibliografía se deben incluir todas las fuentes bibliografías consultadas.

Tesina.Se afirma que con la aparición de la ciencia moderna y experimental, los textos escritos con requerimientos estrictos en la forma y en el fondo dieron lugar a las tesinas y a los informes, pero la palabra tesina no aparece en diccionarios.

La segunda acepción del término disertación, según el Diccionario de la lengua española, es un “Escrito, lección o conferencia en que se diserta”. De ahí que la tesina se ha definido como una disertación escrita en la que los estudiantes argumentan y proponen respuestas a ciertas hipótesis o planteamientos cuando analizan determinado tema, aunque en menor grado de aportación de conocimientos específicos que la tesis, pero con exigencias formales similares a esta. Se trata de un tipo de trabajo que a menudo se les solicita a los estudiantes como una primera tarea de investigación en la licenciatura o equivalente.

La tesina y la tesis se asemejan en que ambas suponen la elaboración de un trabajo monográfico para el cual es necesario un proceso de investigación, recogida de datos y análisis, así como la aplicación de una metodología de la investigación. Los objetivos que persigue son bastante menos exigentes que los de una tesis, por lo cual se asemeja más a una monografía.

Las diferencias entre tesina y tesis radican en el grado de complejidad, extensión y exigencia de cada investigación. La tesina no muestra, como la tesis, el paso a paso de la investigación, sino el análisis de un tema específico, pues pretende demostrar el manejo de una metodología de investigación, sin la necesidad de producir nuevos conocimientos.

La tesis y la tesina comparten características similares, esta última es más bien un ensayo previo antes del gran trabajo final que representa la tesis, que es más arduo y completo. Se desarrolla de forma individual y no requiere, necesariamente, de un acompañamiento tutorial. En algunos cursos de pregrado, técnicos y licenciaturas se presenta como trabajo final. Es importante señalar que donde se pide una producción original que diga algo nuevo sobre un tema es en la tesis doctoral (Yshii, 2009).

La tesina implica una investigación de tipo documental, de campo o desarrollo práctico, que se sustenta en fuentes documentales, bibliográficas, hemerográficas o archivísticas. Su objetivo es demostrar que el estudiante conoce y domina distintos métodos de investigación, maneja el tema seleccionado, posee capacidad para organizar los conocimientos, expresarlos en forma correcta y coherente, y luego realizar una tarea académica más profunda.

Tesis.La palabra tesis proviene del latín Thesis y esta del griego Thésis. En ambas acepciones se entiende como una proposición acerca de un tema que se mantiene en base a razonamientos. Al igual que la tesina, la tesis es una disertación escrita en que el alumno refuta o confirma unas hipótesis mediante una investigación. Sin embargo, se trata de un trabajo de mayor envergadura, en que la investigación debe describirse paso a paso,ya que es más complejo, minucioso y sistemático, y requiere un rigor científico particular en la documentación, el análisis, el procesamiento de datos y la aplicación de las metodologías.Se define como un trabajo escrito individual o grupal que desarrolla un tema determinado que procura presentar nuevas evidencias para sacar una conclusión sobre un tema en particular, pues su definición pretende avanzar sobre un nuevo punto de vista. Significa, también, que se busca agregar a la investigación información adicional, en lugar de solo discutir la investigación ya disponible.

Entre los diversos consejos a seguir para realizar una tesis hay que destacar: Usar comunicación lineal, es decir, primero estudiar la teoría previa sobre el problema a resolver. Esta linealidad facilita la escritura y lectura, y a seguir este orden: Introducción, estado del arte o revisión de literatura, metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias (Cárdenas, 2019).

Una tesis elaborada únicamente con citas textuales más o menos hilvanadas, carecería de originalidad, aunque hay que reconocer que este tipo de trabajo se basa en lo que otros investigadores han descubierto o escrito sobre el mismo tema. Si el autor de la tesis conoce a fondo la materia, podrá reafirmar o refutar con sus razonamientos, lo expuesto por otros investigadores. Su objetivo principal es llegar a una respuesta concreta y objetiva que valide la hipótesis inicial. Y en buena medida, su estructura responde a lo que es el método científico.

Al redactar una tesis el autor debe ajustarse a las normas sintácticas, morfológicas, léxicas y gráficas establecidas en la lengua española. También es importante que domine la terminología propia de su disciplina. Asimismo, conviene que consulte obras especializadas en español y diccionarios técnicos, para utilizar con propiedad, tanto el lenguaje común como los tecnicismos de su especialidad. Se recomienda usar el diccionario de laReal Academia Española de la Lengua. Evitar el uso excesivo de mayúsculas y si se utilizan palabras en otros idiomas escribirlas en letras cursivas.En caso de una tesis grupal, la investigación debe justificar la participación del equipo de trabajo.

La tesis es un producto básicamente académico, lo cual le confiere cierta rigidez en su forma que la distingue, por ejemplo, de un libro que tiene una estructura más libre. Suelaboración es una experiencia de aprendizaje y de profundización de los conocimientos adquiridos durante los estudios. Se trata de un trabajo serio, extenso y riguroso, original y creativo, que se presenta para acceder al título de Magíster, Doctor o PhD. Cualquiera que sea el nivel de la tesis, la estructura del contenido suele ser la misma. Debe redactarse con lenguaje técnico y formal, pero con un estilo sencillo y sobrio. Las distintas tesis se pueden categorizar según el método de investigación que se utilice en: Documental o teórica, teórico-práctica, descriptiva, analítica, narrativa e histórica.

Por último, se recomienda a los estudiantes que están próximos a enfrentarse a la elaboración de su trabajo final, la lectura de diferentes textos que les informen sobre cómo proceder ante estos 3 tipos de trabajos académicos. Sin duda, les facilitará el abordaje con mayores posibilidades de éxito en este tramo de incertidumbres. A continuación esta muestra online:

Guía para la escritura del ensayo – Tomado por Alfredo Marino.

Cómo organizar y estructurar ensayos académicos – Referencias Bibliograficas.com.

Lineamientos de la tesina – Universidad de Guadalajara, México.

Mitos y errores en la elaboración de tesis y proyectos de investigación 3ra. Edición 2006 - Fidias Gerardo Arias Odón.

Pauta presentación de tesis– Universidad de Chile.

Cómo hacer una tesis – Referencias Bibliográficas.com.

6 consejos prácticos para elegir tu tema de tesis – Brenda Castillo.

El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica 6ª Edición 2012 –Fidias G. Arias.

Manual de trabajo especial de grado – José André.