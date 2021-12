Sí, volvió Juanita

…Y me pregunto: ¿Será posible celebrar estos días, bailarlos y cantarlos, sin Milly Quezada, la merenguera que desde lo más auténtico de nuestra diáspora irrenunciablemente dominicana mejor alegría nos regala con su “Volvió Juanita”? No. Definitivamente no es posible. Porque “Volvió Juanita” (sin que lo imaginara Esther Forero, la famosa compositora colombiana que hiciera este excelente regalo musical a su pueblo y al nuestro) es lo que mejor define nuestra idiosincrasia en los días navideños, idiosincrasia que se recrece con la llegada de nuestros hermanos que nunca se han ido de aquí, aunque vivan lejos.