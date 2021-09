Seguridad social, salud, pensiones y cambio

El miércoles 15 de septiembre 2021 el Movimiento Seguridad Social Digna hizo una un llamado a reunir en 100 esquinas de la República Dominicana a parte de sus integrantes y a participantes nuevos para promover un cambio o una reforma integral, estructural en el sistema de seguridad social.

El actual desempeño descansa en la ley 187-01, la cual establece que debía ser modificada en 10 años, lo cual no se hizo en el 2011. Corresponde por obligación ineludible la modificación en este año 2021. Por eso se creó la ley 13-20 para esta modificación de la ley de seguridad social.

Como tal hay un doble movimiento en la sociedad dominicana para que se modifique la ley 187-01: 1) La Coalición de la Seguridad Social Digna que aglutina a sectores sociales que quieren una modificación profunda del sistema acorde con lo que establece la Constitución de salud universal en medicamentos, atenciones, procedimientos; y 2) desde el Estado, en la instancia del Congreso de la República con una Comisión Bicameral del Senado y de la Cámara de Diputados/as que no ha elaborado una propuesta, y no obstante está abriendo vistas públicas sin partir de una referencia donde se pueda visualizar un compromiso con los elementos nodales de la seguridad social que desean, el sistema de pensiones, de salud pública.

Ésta Comisión ha estado realizando vistas públicas en la provincia de Santiago, de Azua, cuyos mecanismos de convocatoria y los sectores presentes se consideran no son representativos de los sectores trabajadores, populares, empleados del sector salud, organizaciones sindicales, barriales, etcétera.

La Coalición por una Seguridad Social Digna se ha reunido con esta Comisión Bicameral y no está claro qué quiere esa Comisión, el punto de partida para la toma de decisiones, los intereses que se mueven.

Realmente habrá que impulsar una correlación de fuerzas que influya en que los grandes intereses financieros no se impongan en el Congreso con esta reforma y no sigan siendo los propietarios de los recursos y sigan imponiendo exclusiones como el Plan Básico de Salud,y recortes, rechazo a determinados grupos como las personas con problemas de salud mental, o no asumir las enfermedades catastróficas y a muchísimas personas que por sus situaciones de salud no permiten que accesen a los planes de salud.

En el aspecto de las pensiones se rechaza los bajos montos de las mismas, y que las personas no puedan tener acceso a sus fondos cuando así los necesiten.

También se demanda el cumplimiento de la ley 01-12 de la Estrategia Nacional de Salud END 2030 que define que a salud debe destinarse el 4% del Producto Interno Bruto PBI.

La Coalición por una Seguridad Social Dignasurge el 17 de junio 2021 y tiene un plan de lucha de mediano aliento basado fundamentalmente en la movilización.

En Santiago se crearon 13 esquinas de las 100 que se propusieron realizar.

En las esquinas se tenían amplios desplegables, las personas estaban identificadas con camisetas, gorras, se distribuían volantes, se conversaba con las personas. Algunas personas en los vehículos que se podían abordar en los semáforos pedían volantitos para distribuir, y argumentaban a favor de los cambios que se desean en materia de servicios de salud, pensiones y otros componentes de la seguridad social prioritarios como la protección en los accidentes laborales, la salud de las/los envejecientes, las personas con discapacidad, las embarazadas…

En parte del público que se abordaba y con los que se conversaba cuando se repartían los volantes había cierto pesimismo, pues decían que dieron esos al determinados políticos. Exhortaba a que se agilizaran esos cambios para que los dineros se recuperen.

También se pronunciaban porque se entregue un 30% de los depósitos de las personas en los fondos de pensiones.

Intuímos que hay mucho trabajo que hacer para lograr cambios significativos en el modelo actual.

Hasta la próxima pues, y de trabajar para la mejoría y la felicidad de todos/as nadie se canse