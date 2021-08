Risoterapia y el poder del humor

Retomando el tema de la semana pasada que titulamos: Reír, es barato y saludable, en esta entrega nos concentraremos en la risoterapia. Es decir, “terapia de la risa”, o si quiere, el “uso de la risa como terapia”.

En dicho artículo destacábamos los beneficios psicofisiológicos y sociales de la risa. Pero tampoco se vaya usted a creer que porque ría, todos sus trastornos psicoafectivos, o incluso de otro tipo, ya estarán resueltos. Las cosas no funcionan de esa manera en sentido general. Los llamados “problemas mentales” o “problemas del comportamiento” -como otros prefieren llamar- que padecemos o podemos padecer los seres humanos tienen diversos orígenes o etiologías. Y es cierto. En el ser humano se manifiestan “cosas” en su comportamiento que pueden tener un origen biológico, psicológico o social, o de una relación de estos tres factores: es lo que llamamos una perspectiva biopsicosocial en el campo de la psicología. Por supuesto, no se trata de una simple suma de estos tres componentes. Es algo más complejo que eso, pues hoy sabemos que no son cosas que acontecen de manera paralela, sino que se afectan mutuamente.

Se defina la risa como una respuesta fisiológica (yo diría que psicofisiológica) que se origina como una reacción ante situaciones tanto internas al propio sujeto, como externa. Hay quienes agregan que contribuye a descargar la energía producidas en el organismo por aspectos generalmente emocionales. No es un comportamiento exclusivamente humano, aunque posiblemente los humanos somos los que le proporcionamos determinados significados. Se llega a hablar de que tiene varias funciones y de que hay varios tipos de risas. Se han escrito libros de filosofía acerca de la risa. Klappenbach (2012) en su libro Filosofía de la Risa llega a decir que “el tema de risa y humor es un tema muy serio”. Señala que en la historia del pensamiento hay autores que se han ocupado del tema, como Platón, Aristóteles, Hobbes, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, o incluso Freud, quien escribió “El chiste y su relación con el inconsciente”. En este breve ensayo solo haremos mención de la risoterapia y algunos estudios realizados al respecto, para finalizar con una breve introducción a la dimensión sociopolítica del tema en cuestión, que daría pie a continuar con su reflexión.

Acerca de la risoterapia, la definición más común que usted podrá encontrar es la que la define como una técnica psicoterapéutica (algunos dirían que complementaria) que procura generar beneficios mentales y emocionales haciendo uso de la risa. Y que, además, aunque no constituye una cura por sí misma, puede producir beneficios psicológicos. Se recomienda en actividades de grupos, pero puede también emplearse en situaciones personales.

Aunque hay que ser cautos con respecto a los estudios realizados en el campo, como bien lo plantean R. A. Martin, psicólogo canadiense de la Universidad de Wester Ontario y R. Provine quien fue profesor de psicología de la Universidad de Maryland, vamos a presentar algunos estudios sobre los beneficios de la risoterapia.

En el estudio “Influencia de la risoterapia en las características psicológicas y sociales del niño escolar hospitalizado” realizada por Calmet Torres, L; Regalado Benitez, M; Guevara Angulo, M. en el 2008, con una muestra de 30 niños entre 6 y 12 años sin experiencia previa de hospitalización. Los resultados fueron los siguientes: antes de la risoterapia, las características psicológicas más relevantes fueron enuresis (96.6%), pesadillas (83.3%) y llanto (76.6%); las características sociales fueron: no comunicación con el personal sanitario (86.6%), ni con niños de su misma edad (70%), ni con sus padres (60%). Además de mejoras significativas en la disminución de enuresis, las pesadillas y el llanto, también se encontró en la inapetencia. Aumento significativo de la comunicación con padres, personal sanitario y otros niños de la misma edad fueron también reportados por las investigadoras. (Influencia de la risoterapia en las características psicológicas y sociales del niño escolar hospitalizado | Rev. enferm. herediana;1(1): 19-25, ene.-jun. 2008. graf | LILACS | LIPECS (bvsalud.org)

En un estudio sobre la “Efectividad de la risoterapia en la mejora del estado de ánimo y disminución de la percepción del dolor en los niños con cáncer de un albergue” realizado por Reyna María Campos Salas en el 2014, con 18 niños y haciendo uso de un diseño cuasi-experimental, encontró disminución significativa de la percepción del dolor y el estado de ánimo comparando las medidas antes y después del tratamiento con risoterapia. (Efectividad de la risoterapia en la mejora del estado de ánimo y disminución de la percepción del dolor en los niños con cáncer de un albergue (unmsm.edu.pe)

Un tercer estudio longitudinal realizado “Trastorno del sueño y trastornos de la conducta alimentaria. Relajación con risoterapia”, llevado a cabo por varios investigadores encontraron notables mejorías en el insomnio de conciliación, el insomnio de mantenimiento y presencia de pesadillas, además de una “sensación subjetiva de mala calidad de sueño”. (Dialnet-TrastornosDelSuenoYTrastornosDeLaConductaAlimentar-6146143.pdf)

Un cuarto estudio aplica la risoterapia conjuntamente con el juego, la creatividad y el arte en un grupo de reclusos para el mejoramiento del comportamiento prosocial y los vínculos sociales a fin de afrontar una adaptación más efectiva al ambiente, realizado Inés Leite e Conceicao de Castro Peres y María Dolores Callejón Chinchilla. Trabajando factores protectores con recursos a partir ....pdf (um.es)

Robert Provine quien fue profesor de psicología de la Universidad de Maryland decía de la risa era un “balbuceo lúdico, instintivo, contagioso, estereotipado y control inconsciente o involuntario que raramente se produce en soledad. Para Charles Gruner de la Universidad de Georgia, la risa es una reminiscencia o sinónimo del grito de triunfo del luchador tras ganar su adversario. Un lactante, dice él, se ríe no como manifestación de agradecimiento, sino porque consiguió lo que deseaba. El filósofo John Morreall planteaba que la risa tiene un origen biológico como expresión de alivio tras pasar el peligro. (Risa - Wikipedia, la enciclopedia libre)

Los estudios de Berk y colaboradores en el ámbito de la psiconeuroinmunología ponen de manifiesto los efectos positivos de la risa: disminución de estrés (relacionados con la disminución de epinefrina y cortisona); aumento de anticuerpos y células protectoras como los linfocitos o los linfocitos T citotóxicos que producen la inmunidad celular, evitando la formación de tumores; reducción de colesterol en sangre y regulación de la presión sanguínea; aumento del apetito; liberación del temor y la angustia; disminuye la ira, etc. (Risa - Wikipedia, la enciclopedia libre)

Todo esto nos indica que el uso de la risa con propósitos específicos de disminuir factores de riesgos que afectan la salud y el comportamiento de las personas, como el desarrollo de factores protectores, pueden encontrar en esta estrategia un aliado poderoso.

Otra perspectiva, sobre la cual prometemos hacer unas próximas entregas respecto al tema de la risa, vienen de los planteamientos de Peter Berger e Ignacio Beltrán. El primero, más conocido en nuestro medio académico por aquella importante obra que escribiera junto a Thomas Luckmann (La construcción social de la realidad), escribió un libro en el 1997 interesante sobre la risa que tituló Risa Redentora: la dimensión cómica de la experiencia humana, en el cual plantea que lo cómico crea un mundo aparte que obedece a unas leyes propias y que, milagrosamente, nos permite trascender nuestras propias limitaciones. La experiencia de lo cómico es, pues, una promesa de redención y la fe religiosa es la intuición de que se cumplirá esa promesa. El segundo, tiene otro libro al respecto y que titula Las sutilezas del humor en la cultura: la imagen, la risa y la palabra, y que al respecto del humor nos dice lo siguiente: “El humor es uno de esos eventos paradójicos con que nos encontramos en la vida de todos los días y que marcan el ritmo de lo social y de lo cultural, siendo un ejemplo de las distintas formas de resistencia crítica que se producen en todas las culturas. Percibir algo como gracioso es conjurar otros mundos los cuales operan bajo mantos de construcción de la realidad con normas particulares alternas, que atraviesan y son atravesados por los seres humanos. Como acto y como forma de interacción, el discurso humorístico nos muestra la manera en la cual se habla, se escribe, se reproducen o se transforman las estructuras sociales mismas, sobre la base de que existen formas de significado compartido”.

Definitivamente que la risa o el humor, no es solo una manifestación de lo lúdico o una manera de hacer el tiempo más agradable, ha jugado y juego una función muy importante en la vida humana y su cotidianidad. Volveremos sobre el tema