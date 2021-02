¿Qué es liderazgo en servicio?

Sea que seas tú solo en tu empresa o tengas varias personas en tu equipo el liderazgo en servicio es importante para el desarrollo de tu empresa. ¿Qué digo para el desarrollo? Para mantenerte en el mercado, para crecer y para llegar posicionarte en tu nicho de mercado.

Pero, ¿Qué es?

Robert Greenleaf, un investigador y profesor americano a quien admiro por sus teorías e investigaciones, de las cuales aprendí mucho durante mi maestría en servicio. Desarrollo una teoría que establece que para dirigir un equipo de trabajo primero debes servir a ese equipo. Aquí un breve extracto del concepto: “El Sirviente como líder”:

El líder-servidor es primero que nada un servidor. Comienza con el sentimiento natural de que uno desea servir, servir primero que nada. Entonces la opción consciente lo lleva a uno a aspirar a ser el que lidere. La diferencia se manifiesta en el cuidado tomado por el empleado primero para cerciorarse de que se está sirviendo otra las necesidades de la prioridad más alta de la gente. La mejor prueba, y la más difícil de administrar, es: hacer que aquellos que son servidos crezcan como personas, como seres humanos, que sean más sabios, más libres, más autónomas y tengan más recursos y herramientas para la vida y el trabajo.

Como ven es un gran argumento que plantea R. Greenleaf. Estoy acuerdo con ese planteamiento. Llevándolo a la realidad de nuestros negocios, debo decir que es difícil servir a un equipo antes de dirigirlo. Desconfiamos de los empleados, de sus intenciones y comportamientos y de que en algún momento hasta nos traicionen.

A pesar de estos riesgos hay que confiar en servir a nuestros empleados, a aquellos que estén calificados para recibir toda esa confianza y responsabilidad y esa inversión de tiempo y entrega que le daremos lo recibirán de la mejor manera y devolverán el trato con lealtad y trabajo.

He sido testigo de que crear un equipo puede ser difícil cuando el equipo no va a acorde con los valores y los principios de la empresa y por supuesto si no tienen las competencias. Pero una vez tenemos esto podemos confiar en el equipo y crear un ecosistema de trabajo exitoso, armonioso y capaz de hacer que nuestra empresa crezca al máximo.

El liderazgo de servicio se trata de eso en su primera etapa, confianza mutua, compromiso entre el equipo, y de que el líder entregue todo por el cuidado y el crecimiento humano y profesional de sus colaboradores.

Luego unimos eso al servicio, ¿cómo lo hacemos?, logrando liderar con nuestro ejemplo, utilizando nuestros valores para servir a nuestros clientes, a ellos y a la comunidad. Uniendo eso a la formación humana y profesional de tu gente en servicio.

Preocuparte profundamente por el desarrollo constante de tu gente. Y por sobretodo, manteniéndote tú siempre a la vanguardia de tu crecimiento como líder de servicio.

¡Disfruta y crece!

Roxanna